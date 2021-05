‘A Copa América virá para o Brasil, mas não especificamente para São Paulo’, diz Governador João Dória Governador do estado destacou que estádios já estão ocupados para partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil

O Governador do estado de São Paulo João Dória (PSDB) falou, nesta segunda-feira, sobre Copa América 2021, que teve o Brasil anunciado como novo país sede hoje. Dória afirmou que São Paulo já está com seus estados ocupados com outras competições e que o plano sanitário da cidade deverá ser cumprido caso o torneio tenha partidas no estado.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



– Em relação a Copa América, a CBF, com qual falamos hoje, Walter Feldman – que aliás é médico e Secretário-geral da CBF -, de forma que a Copa América virá para o Brasil, mas não especificamente para São Paulo. Até porque os estádios aqui já estão ocupados pelos jogos programados para a Copa do Brasil e o Brasileirão – disse o governador.

E MAIS:

– De qualquer maneira, eu quero deixar registrado aqui, que a Federação Paulista de Futebol tem cumprido rigorosamente os protocolos do “Plano São Paulo” e os jogos que foram realizados aqui, no Campeonato Paulista, foram dentro deste protocolo. Nós não tivemos nenhum tipo de problema. Nem durante a realização do campeonato, nem nos jogos finais do campeonato – acrescentou Dória.

– E também, de forma geral, salvo uma ou outra exceção, os dirigentes das equipes aqui de São Paulo também agiram de maneira muito prudente e muito responsável. Vamos aguardar as próximas etapas advindas disso mas a nossa preocupação prioritária em São Paulo é preservar vidas – concluiu o Governador João Dória.

O Vice-Presidente do Brasil General Hamilton Mourão (PRTB) também falou sobre a execução da Copa América em território nacional. Diferentemente das redes sociais, que aproveitaram para ironizar a competição no país com “mascotes” e apelidos, Mourão apoiou a vinda do torneio desde que sem públicos nos estádios.

E MAIS:

Veja também