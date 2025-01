A conta de aliados para a eleição de Hugo Motta

Por volta das 19h30, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) chegou a uma pizzaria em Higienópolis, região central de São Paulo (SP). Favorito para comandar a Câmara dos Deputados, o parlamentar se reuniu na segunda-feira, 27, com deputados da bancada paulista para reforçar seu apoio à sucessão de Arthur Lira (Progressistas-AL).

Hugo Motta conseguiu reunir no mesmo evento deputados do PT, do Centrão, do PL raiz e bolsonaristas como Paulo Bilynskyj, mesmo que em mesas separadas. Até ministros de Lula (PT) marcaram presença, como Márcio França (Empreendedorismo) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

No cardápio, pizza com massa fresca, vinho e risadas. O encontro ainda teve as presenças do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Presidentes de partidos, como Gilberto Kassab (PSD) e Renata Abreu (Podemos), e líderes partidários de outros estados também compareceram.

Grande parte das conversas giraram em torno da definição da Mesa Diretora e das comissões. Ainda há cargos em disputa, como as secretarias da Mesa, a relatoria do Orçamento e a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa. São exatamente essas indefinições que devem mexer nos cálculos previstos para a eleição de Motta.

Deputados ouvidos pelo site IstoÉ no jantar, e fora dele, foram categóricos: Hugo Motta deve bater o recorde de Lira e será eleito com ampla folga. Paulinho da Força (Solidariedade), por exemplo, acredita em um número entre 450 e 475 votos para o novo comandante. De fato, bateria o atual mandatário, que obteve 464 votos em 2023.

O número poderia ser ainda maior, se não fosse a possibilidade de traições no meio do caminho. Hugo Motta terá os deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) como seus concorrentes, os únicos dois partidos que não apoiam sua candidatura.

Somadas as duas bancadas, são 18 deputados contrários, o que daria a Motta uma vitória com 495 votos, na teoria. Na prática, deputados contam com algumas traições no meio do caminho, que poderiam reduzir esse número em 20 ou 30 votos.

De acordo com alguns deputados, os partidos querem uma definição rápida sobre os cargos ainda indefinidos na Câmara. Uma reunião está marcada para sábado, 1º – dia da eleição da Mesa Diretora – para encerrar os impasses.

Enquanto isso, Hugo Motta intensificará sua agenda por todo o Brasil para se reunir com as bancadas estaduais. Nesta terça-feira, 28, ele terá um jantar com deputados federais do Rio de Janeiro, que deve contar com a participação do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), e do governador do estado, Claudio Castro (PL).