A colônia de Marte poderia sobreviver com 22 pessoas, aponta estudo

Quem são as melhores estrelas para Marte? Cientistas sociais da Universidade George Mason publicaram um novo artigo que revela os tipos ideais de terráqueos para habitar Marte após a esperançosa colonização do planeta vermelho algum dia.

“Estabelecer um assentamento humano em Marte é um problema de engenharia incrivelmente complexo”, escreveram os pesquisadores. “A natureza inóspita do ambiente marciano exige que qualquer habitat seja em grande parte autossustentável.”

O artigo, publicado este mês no servidor de pré-impressão arXiv, sugere que o número ideal de pessoas que coabitam num ambiente tão hostil seria inicialmente 22.

“Além dos desafios técnicos e de engenharia, os futuros colonos também enfrentarão desafios psicológicos e de comportamento humano”, observaram os cientistas.

Para “compreender melhor” como isto funcionaria, eles criaram uma simulação de “modelagem baseada em agentes” para garantir que os nossos pioneiros de Marte trabalhassem em harmonia.

Eles realizaram cinco simulações, cada uma modelando 28 anos terrestres de vida em colônias. Eles aplicaram o que chamam de quatro tipos básicos de personalidade aos colonos nas simulações: neurótico, reativo, social e agradável.

“Também descobrimos que o tipo de personalidade agradável era o que tinha maior probabilidade de sobreviver”, escreveram eles. “Descobrimos, ao contrário de outra literatura, que o número mínimo de pessoas com todos os tipos de personalidade que podem levar a um assentamento sustentável está na casa das dezenas e não nas centenas.”

Em outras palavras, menos é mais aqui.

Os 22 colonos de Marte deverão trabalhar como “equipes de alto desempenho” que possam prosperar “em ambientes isolados e de elevado stress”.

Idealmente, esses homens e mulheres do espaço estariam sintonizados com ambientes claustrofóbicos e muitas vezes caóticos, incluindo: submarinos, explorações no Ártico, estar a bordo da Estação Espacial Internacional e até mesmo cenários de combate.

Talvez o chefe da SpaceX, Elon Musk, se qualificasse após os meses tumultuados que o X, anteriormente conhecido como Twitter, teve.

As descobertas chegam antes do aguardado final da temporada de “Stars on Mars”, em 28 de agosto – um reality show de sobreviventes espaciais da FOX que coloca celebridades, incluindo o campeão do Super Bowl, Marshawn Lynch, contra uma simulação das condições do planeta .

Também neste verão, a NASA revelou que detectou moléculas orgânicas que podem ser os “principais blocos de construção para a vida” em Marte.

