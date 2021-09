“A classe produtiva merece respeito”, diz Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta terça-feira, 21, durante a convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) sobre Coopetição, conceito que aborda as vantagens da cooperação entre competidores de um mercado, que a classe produtiva merece respeito e esse deve ser o “clima” entre os Poderes no País.

“A divergência sempre existirá em um regime democrático. O segundo ponto, é o respeito, especialmente na relação dos Poderes e das instituições. E devemos também ter respeito à classe produtiva. Em terceiro ponto, destaco a responsabilidade, em especial a responsabilidade fiscal, para que tenhamos um País com o ´tamanho certo´. E o quarto ponto é o otimismo. Não podemos nos render ao negacionismo e ao negativismo. É preciso que estejamos voltados ao desenvolvimento do País”, disse Pacheco na Abras.

Pacheco lembrou dos conceitos que acha importantes para o país, destacando a união nacional, mas disse que isso não significa aceitar tudo. Também presente no evento da Abras, o deputado federal Efraim Filho explicou que a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, da qual é presidente, é a voz dos supermercados dentro do Parlamento.

“Somos a voz de um setor que gera emprego, renda e riquezas para o País. E aproveito para defender que setor supermercadista, diante da sua relevância para a economia e para o abastecimento dos lares, precisa estar envolvido nas grandes decisões do País. Precisamos do setor colaborando as agendas mais importantes do Brasil. Da nossa parte, seguimos trabalhando para acabar com a ideia de que empreendedor é vilão. Queremos que quem produza seja reconhecido.”

