A cidade italiana eleita como ‘capital da gentileza’

GROTTAFERRATA, 19 DEZ (ANSA) – Por Giulia Marrazzo – A cidade italiana Grottaferrata, na região do Lazio, foi eleita “Capital da Gentileza 2025”, como parte do projeto nacional “Vamos construir a Gentileza”.

Depois de se tornar “a primeira comunidade construtora da gentileza do Lazio”, em novembro de 2022, chegou um novo e importante reconhecimento às boas práticas e projetos ativados pela administração do prefeito Mirko Di Bernardo sobre o tema da bondade, que nos últimos meses têm visto o envolvimento de escolas, associações, lares de idosos e cidadãos individuais.

A promoção da gentileza na área também contou recentemente com a participação dos municípios do distrito sócio-sanitário Rm 6.1.

As primeiras iniciativas do que é uma verdadeira rede de gentileza foram lançadas tendo Grottaferrata como município líder, juntamente com as cidades de Colonna, Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora.

Com isso, a partir de 2022, a Grottaferrata realizou 50 encontros em escolas, nas quais participaram mais de 800 alunos.

Depoimentos de ações gentis na área, o alfabeto da gentileza, conselhos gentis e até propostas de leis sobre gentileza, elaboradas por crianças e jovens, foram coletados e depois divulgados pelas canais de comunicação institucional.

A longa série de iniciativas ajudam a difundir a visão da gentileza que é, antes de tudo, um hábito social e orienta os comportamentos que se adotam todos os dias para com os outros.

“Um resultado que premia o empenho constante na área. Através da participação dos cidadãos, especialmente dos setores mais jovens da população, tentamos fazer da gentileza um jogo e, ao mesmo tempo, uma nova cívica não escrita”, declarou Di Bernardo.

“Ficamos impressionados com a resposta os cidadãos, que demonstraram de imediato e cada dia mais uma comunhão de intenções com a nossa administração, no sentido de tornar a nossa comunidade mais inclusiva, solidária e atenta. Agradeço sinceramente à delegada a Federica Cattani e a toda a administração municipal, já que esse reconhecimento nacional é fruto de um grande trabalho em equipe”, acrescentou o prefeito da cidade.

Por fim, Di Bernardo agradeceu “a todos os municípios da região que aderiram ao projeto por este reconhecimento e por ter visto Grottaferrata como um modelo de boas práticas”. (ANSA).

