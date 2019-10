“A chata dos grupos”, ironiza Paula Lavigne sobre fala de Luana Piovani

Após a atriz Luana Piovani dizer em entrevista ao Universa, do UOL, que tinha muitas dificuldades em ser cidadã ativista no Brasil e citar Paula Lavigne em seu comentário, a empresária que é casada com Caetano Veloso retrucou a fala da ex-global.

“Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos e tinha que postar a situação da Amazônia, daí eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o que, tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLSTUVXZ… Meu Deus do céu, dá muito trabalho. Não estou conseguindo postar eu bonita de biquíni”, disse Piovani ao Universa. Lavigne, no entanto, não deixou o comentário passar batido.

“Faça sua legenda: Paula Lavigne de biquíni: a chata dos grupos”, escreveu Paula na legenda de uma foto em que aparece de biquíni preto no Instagram.

Nos comentários da publicação diversos famosos brincaram com a situação e apoiaram a foto de Paula. “A elegância”, escreveu a atriz Leticia Colin. “Gostosissima”, elogiou a também atriz Maitê Proença.

Confira: