A cavalo, Charles 3° celebra primeiro aniversário como rei

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/06/2023 - 15:31 Compartilhe

Foi a primeira vez em quase quatro décadas que um monarca comanda cavalgando o tradicional desfile anual "Trooping the Colour".Um rei Charles 3° a cavalo comandou pela primeira vez neste sábado (17/06) o tradicional "Trooping the Colour", o colorido desfile anual da guarda real que celebra o aniversário oficial do chefe de Estado do Reino Unido.

Embora o aniversário de Charles 3° seja em 14 de novembro, o terceiro domingo de junho é reservado para esta celebração, para aproveitar o bom tempo na capital britânica. Neste sábado, o céu de Londres esteve nublado, mas o clima estava seco e não tão quente como nos dias anteriores, quando o termômetro chegou a marcar 30 graus.

Foi a primeira vez em quase quatro décadas que um monarca compareceu ao desfile andando a cavalo. A mãe de Charles, Elizabeth 2ª, que morreu em setembro, participou do desfile a cavalo pela última vez em 1986. Depois disso, ela passou a usar uma carruagem.

Parada real

Trajado com o uniforme vermelho cerimonial, Charles 3°, de 74 anos, deixou a cavalo o Palácio de Buckingham, residência da família real, seguido do filho mais velho, William, príncipe de Gales e herdeiro da coroa britânica, e dos príncipes Anne e Edward, irmãos do soberano, que também cavalgavam.

Atrás da parada real estava a carruagem com a rainha Camila; a princesa de Gales, Kate Middleton, e os três filhos dos príncipes de Gales: George, Charlotte e Louis.

A rainha usava o uniforme vermelho de coronel granadeiro, enquanto Kate usava um vestido verde, a cor da Guarda Irlandesa, da qual é coronel.

Com a pompa reservada para a ocasião e perante milhares de pessoas, o cortejo real, que se fez acompanhar de guardas a cavalo, atravessou a avenida The Mall, enfeitada com bandeiras britânicas, rumo ao pátio de armas da Guarda Real de Cavalaria, onde Charles 3° cumprimentou os guardas ali reunidos antes de ouvir o hino britânico.

Tradição centenária

O "Trooping the colour” é um desfile colorido que remonta ao reinado de Charles 2° (1660-1685), como forma de celebrar o aniversário oficial do monarca do Reino Unido.

Em 1748 foi estabelecido que o cortejo seria utilizado para marcar esta celebração, exceto em períodos de luto nacional, tempo muito ruim e outras circunstâncias excepcionais.

Neste desfile participaram os vários regimentos, cada um com uma cor diferente, o que antigamente, no campo de batalha, era necessário para os soldados reconhecerem os pontos de reunião. A parada reuniu um total de 1.400 soldados e 200 cavalos.

A anedota mais conhecida deste desfile data de 1981, quando o britânico Marcus Sarjeant disparou seis rajadas de fogos no meio da multidão, o que fez com que o cavalo que a rainha Elizabeth 2ª montava se assustasse, embora a soberana tenha conseguido controlá-lo rapidamente, exibindo assim suas grandes habilidades de equitação.

Tiros de canhão

A música deste sábado foi proporcionada pelas bandas dos guardas a pé e pela banda da cavalaria, juntamente com o chamado Corpo de Tambores, com a participação, no total, de cerca de 400 músicos.

Como parte das festividades, 41 tiros de canhão foram disparados do Green Park, perto do Palácio de Buckingham.

No final do evento, a rainha e outros membros da família real britânica regressaram em carruagens ao palácio, de onde o soberano e alguns membros da sua família real saíram à sacada para saudar o público.





Durante a saudação, aviões da Força Aérea Real, incluindo aeronaves da Segunda Guerra Mundial, fizeram um voo baixo sobre o palácio enquanto exibiam as cores da bandeira britânica.

md (EFE, DPA, AFP)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias