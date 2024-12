‘A cara do Silvio Santos’: fãs destacam semelhança de filho de Pato e Rebeca Abravanel com avô

Alexandre Pato usou suas redes sociais para publicar uma foto de seu filho, Benjamin, de 11 meses. A criança é fruto do relacionamento do ex-jogador de futebol com Rebeca Abravanel.

A filha de Silvio Santos completa 44 anos nesta segunda-feira, 23, e a publicação de Pato foi uma homenagem para a mulher. No post, ele compilou fotos da apresentadora grávida, do dia do nascimento do filho, e uma foto da família recentemente.

No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a semelhança do bebê com avô. “O neném é a cara do Silvio, meu Deus”, comentou um. “Só eu que achei o bebê a cara do Silvio?” questionou outro.

Silvio Santos morreu em 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).