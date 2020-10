A caminho de Londres, Thomas Partey será jogador do Arsenal Gunners pagarão a cláusula de rescisão do meio-campista no valor de R$ 331 milhões

Thomas Partey será o novo reforço do Arsenal. De acordo com Fabrizio Romano, os Gunners pagarão a cláusula de rescisão do meio-campista com o Atlético de Madrid, no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões).

Em contrapartida, Lucas Torreira jogará no Atlético de Madrid por empréstimo. O Arsenal corre contra o tempo nas últimas horas de janela para pagar a cláusula de Partey.

Desde 2015 no Atlético de Madrid, Partey atuou em 188 partidas com a camisa do clube espanhol, marcou seis gols e deu 12 assistências.

