A caminho da Europa, promessa do Flamengo tem saída conturbada do CRB: ‘Pouco confiável e instável’ Diretoria do time alagoano emite forte nota criticando o comportamento de Bill. Destino será o Dnipro, da Ucrânia, novamente por empréstimo

Após uma passagem decepcionante pelo CRB, o atacante Bill teve uma saída conturbada do clube alagoano. Contratado por empréstimo do Flamengo, o atleta de 21 anos não conseguiu se firmar entre os titulares, fez apenas quatro gols e anunciou, de forma abrupta, que não cumprirá o contrato até o final.

Por contrato, Bill deveria ficar no clube alagoano até o fim da Série B, no fim de janeiro. No entanto, havia uma cláusula que garantia a liberação em caso de proposta do exterior. E foi justamente isso que ocorreu. De acordo com informações do jornal O Dia, o Dnipro, da Ucrânia, realizou uma oferta ao Flamengo pelo empréstimo do atacante até o fim de 2021.

No entanto, a forma como Bill comunicou a saída não agradou à diretoria do CRB. Em nota oficial, o clube alagoano foi duro com o atleta e destacou que essa atitude pode manchar a carreira dele.

– Não podemos aceitar que um jogador simplesmente se desligue do clube sem a menor explicação em uma reta final de temporada no Brasileiro da Série B. Esta atitude isolada do atleta Bill pode acabar manchando o seguimento de sua carreira. Ele, que foi muito bem recebido por todos no clube, agora, com essa atitude, mostra para o mercado do futebol que é um atleta pouco confiável e instável, abandonando o CRB sem nenhuma justificativa e deixando para trás um grupo de companheiros.

