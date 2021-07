A caminho da Bélgica, Sousa se despede do Botafogo: ‘Gratidão é o que sinto’ Negociado com o Cercle Brugge, zagueiro publicou mensagem de despedida em rede social

Sousa não é mais jogador do Botafogo, mas promete não esquecer o clube. Negociado junto ao Cercle Brugge, da Bélgica, o zagueiro se despediu do Alvinegro na noite da última quarta-feira, por meio de uma publicação na sua conta do Instagram.



O defensor foi emprestado ao time belga, que terá uma opção de compra ao final do período. Caso Sousa cumpra metas individuais pré-estabelecidas, a equipe será obrigada a adquiri-lo de forma permanente, também por um valor já acordado entre as partes.

Criado nas categorias de base do clube, Sousa disputou 22 partidas pela equipe profissional do Botafogo e marcou um gol.

– De 2014 até aqui! Cresci e me formei. Serei eternamente grato por tudo que vivi com a camisa do Glorioso. Obrigado pelo carinho, acolhimento e por ter acreditado em mim. Gratidão é o que sinto. Obrigado, Botafogo – escreveu.

