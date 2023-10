À caça do Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino desafiam defesas sólidas e ataques opostos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 7:00 Compartilhe

O Palmeiras divide suas atenções entre a luta por uma vaga na final da Copa Libertadores e a caça ao líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Abel Ferreira foca no torneio nacional em disputa com um rival direto, o Red Bull Bragantino. A bola rola às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada.

Abel Ferreira não expôs qual seria sua estratégia para a rodada deste fim de semana diante da necessidade de vitória sobre o Boca Juniors na próxima quinta. O empate sem gols na Bombonera deixou o time alviverde a uma vitória simples de decidir a Libertadores no Maracanã.

“A nossa intenção para o próximo jogo é olhar para o elenco e ver quais são os jogadores que estão mais preparados. Vamos pensar agora no Red Bull Bragantino, fazer de tudo para ganhar esse jogo para depois preparar a equipe para a partida com o Boca”, afirmou Abel Ferreira em Buenos Aires.

Com Zé Rafael sentindo dores musculares, a tendência é que o volante seja poupado e dê lugar ao jovem Fabinho. O duelo com o time do interior pode ser uma oportunidade para os garotos vindos da categoria de base conquistarem mais minutos com Abel.

A defesa do Palmeiras tem sido exemplar nos últimos jogos, tendo sofrido somente um gol em 10 partidas. A preocupação, no entanto, se encontra no setor ofensivo. Antes mesmo da lesão grave no joelho de Dudu, o time já estava enfrentando problemas para balançar as redes. Se mantido os recortes do últimos 10 compromissos, o time alviverde marcou nove gols, registrando média inferior a um gol por jogo.

Para efeito de comparação, em um recorte com os 10 jogos anteriores, que compreendem o período entre a vitória sobre o Bolívar (Libertadores) e a derrota para o Fluminense (Brasileirão), o Palmeiras anotou 17 gols e sofreu 10. Ou seja, o time palmeirense conseguiu reduzir certa vulnerabilidade defensiva, mas perdeu consistência no ataque, tornando o jogo mais truncado, imobilizando a si e ao adversário.

Abel já tentou usar Artur na esquerda, formar uma dupla com Rony ou Endrick e Artur, atuar com Mayke como ponta, mas nenhuma das alternativas funcionou. No sistema anterior, o português escalava um centroavante com dois pontas. Fato é que as entradas dos jovens Endrick, Kevin e Luís Guilherme melhoram o desempenho da equipe, mas os escassos minutos impedem que o reflexo seja mais evidente em campo.

Palmeiras e Red Bull Bragantino estão a apenas dois pontos de distância na tabela do Brasileirão. A equipe da capital soma 44, enquanto o conjunto de Bragança Paulista aparece com 42. Uma vitória dos donos da casa pode causar uma troca de posições e estreitar a briga pelo título do torneio. A seu favor, o time de Pedro Caixinha, conterrâneo de Abel, também tem uma defesa sólida, que não leva gols há quatro jogos. O ataque, por sua vez, tem funcionado. Em 10 jogos, são 15 gols feitos e nove sofridos.

Diante das circunstâncias, na equipe do interior o jogo com o Palmeiras é visto como o mais importante do ano. O meia Lucas Evangelista entende que a postura da sua equipe não mudará a partir da escalação alviverde com titulares ou reservas. “Para nós, não muda nada. Trata-se do Palmeiras. A gente vai levar com muita seriedade. Conversamos e sabemos da importância do jogo.”

