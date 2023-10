‘A Batalha da Rua Maria Antônia’, de Vera Egito, estreia na 25ª edição do Festival de Cinema do Rio

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 11/10/2023 - 16:35 Compartilhe

O filme “A Batalha da Rua Maria Antônia“, com roteiro e direção por Vera Egito, de “Elis” (2016) e “Todas as Canções de Amor” (2018), com produção da Paranoid e Globo Filmes, terá sua estreia mundial em 12 e 13 de outubro, na 25ª edição Festival do Rio – Première Brasil.

Estrelado por Pâmela Germano, Castilho, Caio Horowicz, Julianna Gerais, Gabriela Carneiro da Cunha e Philipp Lavra, o filme acompanha as 24 horas de um confronto vivido por estudantes paulistas durante a Ditadura Militar (1964 – 1985). A obra retrata momentos de uma noite de outubro de 1968 que ficou conhecido como “Batalha da Rua Maria Antônia”.

São 21 planos sequências que trazem a tensão e os conflitos vividos por professores e estudantes do Movimento Estudantil de Esquerda, no prédio da Faculdade de Filosofia da USP, que montaram uma vigília para garantir a votação no pleito do movimento estudantil em plena repressão da ditadura militar. Na época, eles enfrentaram os ataques do Comando de Caça aos Comunistas vindos do outro lado da rua, da Universidade Mackenzie.

O filme também está confirmado na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro. Internacionalmente, a produção foi selecionada para o 30º Festival de Cinema de Austin, 59º Festival Internacional de Cinema de Chicago.

No Festival do Rio, as exibições acontecem no dia 12 de outubro, às 21h45, na Estação Net Gávea 4 e 5, e no dia 13 de outubro, às 16h30, no Cine Odeon, com um debate em sequência.

