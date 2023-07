A bancada do boton vencido

Eles desfilam orgulhosos com botons de deputados pelos salões do Congresso, sentam às mesas do Cafezinho, entram nos plenários sem incômodo dos seguranças, discutem projetos de seus interesses – ou dos seus contratantes, mas não têm mandatos. A Câmara sedia escancaradamente a bancada dos ex-deputados. Eles driblam as regras do Parlamento com elegância. São os lobistas turbinados, com acesso as áreas restritas e até a reuniões não frequentadas por servidores nas comissões. A Confederação Nacional da Indústria contratou os ex-deputados Darcício Perondi (MDB-RS) e Alexis Fonteyne (Novo-SP). Os ruralistas Odacir Zonta (PP-SC) e Jerônimo Goergen (PP-RS) são lobistas do agronegócio. O principal articulador da Frente Parlamentar da Infraestrutura é o ex-deputado Edinho Bez (MDB-SC). Os petistas também descobriram o filão. Carlito Mers (SC) representa o Sebrae no Congresso; Virgílio Guimarães (MG) cuida dos interesses de mineradoras e Paulo Delgado (MG) dos comerciantes do Rio de Janeiro.

Ex-deputados viraram lobistas de grandes corporações, com acessos exclusivos a plenários e nas comissões, para defender interesses privados

CPMI mira o consultor da Paper

Os problemas da Paper Excellence não param no Brasil. Além do contraditório proprietário Jackson Wijaya, agora é o consultor da empresa, Josmar Verillo, conhecido por suas atividades militantes de extrema direita, quem entra na mira do Congresso. Ele foi incluído na lista de convocados para depor na CPMI dos Atos Antidemocráticos do Dia 8 de Janeiro. Diz o vice-líder do Governo na Câmara, Rubens Pereira: “Verillo tem se manifestado desde 2021, utilizando redes sociais para expressar desrespeito ao STF, direcionando ofensas diretas aos seus membros”. Ele atacou também o ministro da Justiça, Flavio Dino e a primeira-dama Janja Silva.

Montados no Jeep

O novo sistema tributário aprovado na Câmara ainda terá importantes retoques no Senado. Um deles, apontado pelo vice-líder da oposição, deputado Evair de Melo (PP-ES), é o Artigo 19, que mantém até 2032 isenção de impostos estaduais apenas à montadora da Jeep instalada em Goiana (PE). A Toyota, de São Paulo, alega desequilíbrio na concorrência.

A gafe dupla de Ometto no Conselhão

Nunca se espera de um dos maiores magnatas do País uma gafe em público, em especial nos assuntos que domina – ou que lhe convêm. Mas a causa própria ficou escancarada na participação de Rubens Ometto, dono da Cosan – parceira da Shell no Brasil – em 2 minutos de discurso na vídeoconferência da reunião do Conselhão do Governo. Ometto criticou a antiga gestão do Governo petista e acusou a respectiva gestão de ter sido culpada pela quebra do setor sucroalcoleiro. Emendou com a defesa do fim da Agência Nacional do Petróleo e propôs uma terceirização da fiscalização do setor, de “uma maneira mais eficiente”.

Coin Cripto: 4 milhões de lesados (foto de áureo ribeiro)

A CPI da Câmara dos Deputados para investigar o mercado de criptomoedas (coin criptos) descobriu fraudes e números alarmantes no início do trabalho: cerca de 4 milhões de pessoas foram lesadas pelos golpistas. Os prejuízos chegam a R$ 100 milhões. O presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro (SDD-RJ), quer aproveitar o acúmulo de informações como base para a lei que deve regulamentar o funcionamento deste mercado marcado pelas fraudes e descrédito. A ideia é criar fundo garantidor das aplicações, melhorar o ambiente de negócios e atrair grandes bancos e seus fundos bilionários.

Vem aí regulamentação dos planos

Após 17 anos parado, o projeto de lei que regulamenta o funcionamento dos planos de saúde deve ser votado até dezembro. O relator Duarte Junior (PSB-MA) pretende sugerir a criação do Prontuário Único, que obrigará clinicas e hospitais particulares a aceitarem os exames feitos no SUS.

Plugados no sistema

O Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), que reúne advogados e atua na consulta pública junto ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, caiu no assédio das big techs. As gigantes do setor chamaram pelo menos 10 advogados do IBRAC para GT criado pelas techs que… auxilia o Governo.

O retorno de Ciro

Depois de amargar mais uma derrota presidencial, o ex-prefeito, ex-governador do Ceará e ex-deputado federal Ciro Gomes articula sua candidatura ao Senado em 2026. Rompido com o irmão, o senador Cid Gomes – por causa do comando do PDT local –, Ciro tem o apoio da direção nacional do partido para a nova empreitada. A conferir.

NOS BASTIDORES

Dino sonha com a Toga

A discreta campanha de Flávio Dino para vaga no STF começou no almoço com o ministro Gilmar Mendes na ASBAC em Brasília, na transição. Ele já teria apoio de três togados.

Cerca, pá e votos

A CPI do MST pode esbarrar no chefe da Casa Civil da Presidência, Rui Costa. Dois deputados federais petistas baianos eleitos estão na mira por motivar invasão de terras durante a campanha eleitoral.

Frente dos Seguranças

Cresce número de parlamentares com seguranças. Além de Eduardo Bolsonaro, a deputada Rosângela Moro e o senador Sergio andam com guarda-costas armados dentro e fora do Congresso. Quando deputado, Marcelo Freixo circulava com dois agentes.

Postes dos milhões





A Prefeitura de Barreiras, no cinturão do agronegócio na Bahia, decidiu conceder por R$ 45 milhões a manutenção da sua rede de iluminação pública. A Ilumina Barreiras, do Paraná, venceu a licitação.

