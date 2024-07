‘A Amiga Genial’ é eleito melhor livro do século pelo NYT

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2024 - 12:50 Para compartilhar:

ROMA, 12 JUL (ANSA) – O romance “A Amiga Genial”, best-seller da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante, foi eleito o “livro do século” pelo jornal americano The New York Times.

A história das amigas Lila e Lenù encabeça uma lista de 100 volumes publicados a partir de 1º de janeiro de 2000, elaborada com base nos votos de 503 personalidades amantes da literatura, como Stephen King, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard e Min Jin Lee.

Segundo o NYT, o primeiro livro da “tetralogia napolitana” conta a história de “duas garotas que crescem em um bairro pobre e violento de Nápoles: a diligente e zelosa Elena (Lenù) e sua amiga carismática e selvagem Lila”.

“A partir daí, o livro (e a série como um todo) se expande tão rapidamente quanto o Universo inicial, abrangendo ideias sobre arte e política, classe e gênero, filosofia e destino, tudo através de um foco dedicado à amizade conflituosa e competitiva entre Elena e Lila”, diz o jornal americano.

De acordo com o NYT, é “impossível dizer o quão perto” a tetralogia está da vida da autora, uma vez que Elena Ferrante é um pseudônimo, mas, independentemente disso, “A Amiga Genial” está “consolidado como um dos principais exemplos da chamada autoficção, categoria que dominou a literatura do século 21”.

“Ler este romance intransigente e inesquecível é como andar de bicicleta no cascalho: é arenoso, escorregadio e desesperador, tudo ao mesmo tempo”, conclui o jornal.

“História da menina perdida”, que fecha a tetralogia napolitana, ficou em 80º lugar no ranking, enquanto “Dias de abandono” foi o 92º colocado, tornando Ferrante a autora com mais títulos na lista.

O segundo lugar na classificação ficou com “The Warmth of Other Suns”, de Isabel Wilkerson, e “Wolf Hall”, de Hilary Mantel, fechou o pódio. (ANSA).