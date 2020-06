A aliança internacional de vacinas Gavi vence prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional

A aliança internacional Gavi, dedicada às campanhas de vacinação contra doenças infecciosas nos países menos desenvolvidos, foi premiada nesta quinta-feira (25) na Espanha com o prêmio Princesa de Astúrias de Cooperação Internacional, anunciou o júri.

A Gavi está presente em 73 países e sua rede de operações envolve governos, associações, ONGs, agências de desenvolvimento, fundações e empresas.

Desde sua criação há duas décadas “ela conseguiu que praticamente a metade da população infantil do planeta estivesse protegida por rotinas de vacinação”, destacou um comunicado dos jurados.

“Com atenção especial à vacinação infantil, a Gavi (Aliança Global para Vacinas e Imunização) estima que, desde sua criação em 2000, tenha imunizado com sucesso mais de 760 milhões de crianças em todo o mundo”, e “evitado a morte de mais de 13 milhões de pessoas”, acrescentou o júri.

Os jurados explicaram que, graças ao trabalho da aliança, “o número de vacinas que os habitantes dos países mais pobres têm acesso aumentou de 5 para 17”, incluindo vacinas contra difteria, tétano, hepatite B, cólera, tifo, febre amarela e poliomielite.

Segundo informações do seu site, a Gavi lançou no início de junho um instrumento financeiro com o qual pretende levantar US$ 2 bilhões para incentivar os fabricantes de produtos farmacêuticos “a produzir quantidades suficientes de uma possível vacina contra a COVID-19 e garantir o seu acesso aos países em desenvolvimento”.

“Os instrumentos financeiros e institucionais criados pela Gavi (…) tornaram possível arrecadar bilhões de dólares e incentivar um rápido avanço na pesquisa e produção de novas vacinas e sua introdução no mercado”, o júri ressaltou, ao fazer um balanço da contribuição da entidade.

A aliança Gavi, formada por entidades públicas e privadas e com sede em Genebra, foi criado com o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates (Prêmio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional em 2006) e da Unicef, da Organização Mundial Saúde e do Banco Mundial.

“É uma verdadeira honra para a Gavi (…) receber este prestigiado prêmio e reconhecimento por seu trabalho para salvar vidas, reduzir a pobreza e proteger o mundo da ameaça da epidemia de doenças infecciosas, incluindo as pandemias”, afirmou o CEO da aliança, Seth Berkley, em comunicado.

Na competição da categoria Cooperação Internacional deste ano, houve 34 candidatos de 18 países.

O vencedor do último ano foi o matemático americano Salman Amin Khan, criador da Khan Academy, uma ampla plataforma digital que oferece material educacional gratuito para todos que a acessarem.

– Fim da temporada do Princesa das Astúrias 2020 –

Com a Gavi, está encerrada a temporada deste ano da premiação Princesa das Astúrias, considerada a mais prestigiada do mundo espanhol.

Em um ano marcado pelos efeitos da pandemia de coronavírus, nesta quinta-feira ocorreu o segundo incentivo da Fundação Princesa das Astúrias para o mundo da medicina, desde que o primeiro prêmio concedido, o de Concordia, foi para uma equipe médica espanhola.

Da mesma forma, nas semanas anteriores, o Prêmio de Artes foi concedido aos compositores de trilhas sonoras, Ennio Morricone e John Williams, e o Prêmio de Comunicação e Humanidades foi entregue à Feira do Livro de Guadalajara (México) e ao Hay Festival of Literature (País de Gales).

Em Ciências Sociais, quem venceu foi o economista turco Dani Rodrik. Em Esportes, o piloto veterano espanhol, Carlos Sainz, e em Literatura, a canadense Anne Carson.

Na área de pesquisa científica e técnica, os matemáticos franceses Yves Meyer e Emmanuel Candès, a belga Ingrid Daubechies e a australiana Terence Tao foram agraciados com a premiação.

A premiação, criada em 1981, tem o valor de 50.000 euros e recebem uma escultura projetada por Joan Miró.

Os prêmios devem seu nome à herdeira do trono da Espanha, a princesa das Astúrias, Leonor. Eles serão entregues pelos reis Felipe e Letizia em outubro, em uma cerimônia solene no Teatro Campoamor, em Oviedo, capital da região das Astúrias.

Veja também