A 50 dias de Tóquio-2020, COB apresenta uniforme do Time Brasil para a Olimpíada

Para festejar o marco de 50 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou nesta quinta-feira, 3, os uniformes para a competição que será disputada entre 23 de julho e 9 de agosto. Para mostrar as peças, a entidade promoveu um desfile com atletas de modelos numa passarela no Rio. Os uniformes esportivos foram desenvolvidos pela fabricante chinesa Peak Sports, patrocinadora do COB.

“Estamos muito felizes com o resultado das peças criadas pela Peak Sports, com design elaborado em parceria com nossa área de marketing. São roupas que atendem aos requisitos técnicos para enfrentar o calor e a umidade do Japão, mas com um importante toque de brasilidade e modernidade, através do jogo com as cores da nossa bandeira”, explicou Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.

No desfile estavam atletas como Aldemir Junior (atletismo), Allan do Carmo (maratona aquática), Gabrielle Roncatto (natação), Hugo Calderano (tênis de mesa), Laura Miccuci (nado artístico), Luisa Borges (nado artístico), Milena Titoneli (taekwondo), Nathália Almeida (natação) e Rosângela Santos (atletismo). “Misturei bermuda de treino com camisa de pódio. E já vou deixar registrado que quero usá-la lá também. O uniforme de treino precisa ser confortável como esse”, disse Rosângela.

O evento foi realizado no Centro de Treinamento do Time Brasil, sem a presença de público e com transmissão pelo Canal Olímpico do Brasil. Segundo o COB, são “39 mil peças confeccionadas com exclusividade, entre calças, agasalhos, camisas, bermudas, tops, bonés, bolsas e calçados, entre outros. Os diferenciais nestes Jogos ficam por conta do degradê no uniforme de pódio; das fibras 100% poliéster com textura mais fina usadas na confecção das peças de treino e de vila para suportar bem a temperatura alta no Japão; e do conforto de itens mais casuais para o dia a dia de atletas e oficiais. Para compor os looks, máscaras Fiber Knit, com filtro e tecido reforçado, especialmente criadas para o Time Brasil nas cores verde, azul e branco.”

Cassius Duran, colaborador do COB e atleta olímpico de saltos ornamentais com três participações nos Jogos Olímpicos no currículo, também participou do desfile. “Desde quando eu era atleta, o ritual de recebimento do uniforme é uma das coisas que mais gosto. Esse enxoval está muito bacana, a cada dia eles ficam mais apropriados, com uma qualidade excelente”, comentou.

