Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil cai para 11

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil caiu para 11, informou nesta quarta-feira (5) o diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda. Ao todo, são dois casos suspeitos a menos do que na véspera. De acordo com a pasta, as possíveis infecções estão sendo monitoradas nos seguintes estados: Rio Grande do Sul (5); São Paulo (4); Rio de Janeiro (1); Santa Catarina (1). Segundo o Ministério da Saúde, seis pessoas apresentaram painel viral negativo para os vírus causadores de enfermidades respiratórias e cinco ainda aguardam os resultados dos testes.

No total, 21 casos foram descartados no território. Hoje, o Brasil enviou duas aeronaves para Wuhan, na China, para repatriar cidadãos brasileiros que estão na cidade epicentro da doença. Todas as 34 pessoas ficarão em quarentena por 18 dias na Base Aérea de Anápolis (GO). Até agora, a epidemia já matou 492 pessoas no país asiático. (ANSA)