9ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo será online, gratuita e acontece de 13 a 30 de novembro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 19:28 Para compartilhar:

“Longe, Mas Perto” é o tema da 9ª edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, realizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, que chega online e gratuita para todo o Brasil. De 13 a 30 de novembro, o público terá a oportunidade de assistir a oito obras cinematográficas chinesas clássicas contemporâneas, a maioria inéditas e que não estão disponíveis em nenhum outro streaming do país. Basta acessar: www.spcineplay.com.br.

Com a curadoria de Shi Wenxue, mestre em Ciências do Cinema pela Academia de Cinema de Pequim e Lilith Li, fundadora da LiLiMB Culture, os filmes selecionados para a edição 2024 da mostra celebram os 50 anos de relação diplomática entre Brasil e 9° Mostra de Cinema Chinês Online para aprovação China, levando o público a uma viagem cinematográfica pelo país asiático, suas tradições e visão de mundo.

A 9ª edição da Mostra de Cinema Chinês traz filmes de ação que mostram uma visão moderna dos herói chineses e um novo olhar sobre os valores da China contemporânea, como “Retorno ao Tibete”, de Guoxing Chen e Lhapal Gyal , premiado no Festival Internacional de Cinema de Mumbai, “De trem-bala pela China”, de Tan Mengsha, e “Jornada Sem Fim”, de Mo Dai.

A programação também retrata o amor urbano em “À Espera do Amor”, de Shixian Wu, e celebra as artes tradicionais chinesas em “A Lenda da Serpente Branca”, de Xianfeng Zhang. Já em “Pós-verdade”, de Cheng Peng Dong, vencedor do prêmio de Filme mais Comentado do Ano no Weibo Movie Night Awards, o telespectador reflete sobre valores sociais atuais.

Para completar “Quatro Primaveras”, de Qingyi Lu, considerado um dos Dez Melhores Filmes em Língua Chinesa, segundo a Associação de Críticos de Cinema de Shanghai, captura a essência das estações, e “Sabores da vida” usa a gastronomia como metáfora para as experiências da vida.

Segundo o diretor do Instituto Confúcio na Unesp, Prof. Luís Antonio Paulino, ao longo dos últimos dez anos, a Mostra tem sido uma janela para a China, sua cultura e seus cineastas. “Mais de cem produções de alta qualidade já trouxeram ao público brasileiro histórias comoventes e a voz vibrante da China”, observa.

Começo em 2016

Desde 2016, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo através do Spcine e o CCSP, o Instituto Confúcio na Unesp realiza anualmente a Mostra de Cinema Chinês para divulgar a cultura chinesa, compartilhar histórias e vozes, aprofundar a compreensão e a amizade e continuar consolidando um evento cultural chinês no Brasil.

Serviço

9ª MOSTRA DE CINEMA CHINÊS

13 a 30 de novembro

Online e gratuita

Classificação Indicativa: Livre

Onde assistir: https://www.spcineplay.com.br/

Programação: https://mostracinema. institutoconfucio.com.br

Sinopses

A Lenda da Serpente Branca, de Xianfeng Zhang (2021, China, 101 minutos) – Este é o primeiro filme de ópera cantonesa em 4K com som imersivo. Baseado na lenda A Serpente Branca, conta a história de Bai Suzhen, uma serpente mágica com mil anos de cultivo espiritual. Ela assume forma humana para reencontrar Xu Xian, seu amor de vidas passadas, mas enfrenta muitos obstáculos. Depois de superar desafios impostos pelo monge Fahai e pela sociedade, Bai Suzhen aceita ficar presa na Torre Leifeng. Xu Xian, arrependido, cuida do filho do casal enquanto espera o retorno de sua amada.

Quatro Primaveras, de Qingyi Lu (2017, China, 105 minutos) – O filme oferece um olhar sensível e intimista sobre a rotina de uma família chinesa em quatro celebrações do Ano Novo Chinês. O diretor retrata o cotidiano de seus pais no sul da China, revelando uma filosofia de vida marcada pela simplicidade e resiliência.

Pós-Verdade, de Chengpeng Dong (2022, China, 112 minutos) – Um homem de meia-idade é preso após defender um amigo. Após sair da cadeia, ele se torna vendedor de jazigos e decide restaurar a reputação online de uma cliente falecida. Enfrentando vários desafios para desmentir boatos, ele descobre que a verdadeira paz de espírito vem de “fazer o que é certo”.

Jornada Sem Fim, de Mo Dai (2023, China, 132 minutos) – O filme segue a trajetória de Cheng Bing, um capitão de polícia que é preso após a morte acidental de um suspeito durante uma investigação. Após cumprir sua pena, ele continua sua busca pelos criminosos que escaparam da justiça, agora como cidadão comum. Baseado em eventos reais, o filme explora os dilemas morais e a determinação de um homem em fazer o que acredita ser certo.

Sabores da Vida, de Lu Min (China, 2023, 115 minutos) – Explora os sabores do sudoeste da China e como eles refletem emoções e filosofias de vida nas refeições cotidianas. O documentário mergulha em tradições culturais, mostrando o papel que a comida desempenha nas relações familiares e no dia a dia.

De Trem-Bala pela China, de Tan Mengsha (China, 2024, 135 min) – De trem-bala pela China acompanha a jornada de um escritor americano que viaja pela maior rede de trens-bala do mundo, explorando a revolução ferroviária chinesa, desde os antigos trens verdes até o moderno Fuxing. O documentário investiga o impacto dessas mudanças no turismo, nas entregas e na vida das cidades conectadas. Ao longo de sua viagem, o escritor conversa com maquinistas e testemunha em primeira mão como essa infraestrutura impactou profundamente o ritmo de vida na China.

Retorno ao Tibete, de Guoxing Chen e Lhapal Gyal (2022, China, 109 minutos) – Retorno ao Tibete narra o encontro inesperado entre Lao Kong, um forasteiro recém-chegado ao Tibete para trabalhar, e Jigme, que por acaso cruza seu caminho e se torna seu intérprete. O filme explora os desafios da comunicação e os choques culturais que marcam o início da relação entre os dois. A convivência inicialmente marcada por desentendimentos dá lugar a uma amizade transformadora.

À Espera do Amor, de Shixian Wu (2005, China, 107 minutos) – O filme retrata um grupo de jovens em uma cidade grande. Centrado na busca do protagonista por seu verdadeiro amor, o filme oferece um panorama das relações afetivas no cenário urbano contemporâneo. Na espera solitária, cada personagem descobre o verdadeiro sabor do amadurecimento.

Prêmios e festivais: O filme foi indicado ao Prêmio Golden Rooster em várias categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz. Também foi vencedor de Melhor Estreia no Festival de Cinema Universitário de Pequim.