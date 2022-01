99,6% do rebanho de MS foi vacinado contra aftosa em 2021, diz Iagro

São Paulo, 12 – A Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) afirmou que a campanha de vacinação contra a febre aftosa alcançou 99,62% do rebanho do Estado, totalizando mais de 9,11 milhões de cabeças, entre bovinos e bubalinos. Em comparação ao ano anterior, o aumento foi de 0,19% no total de animais vacinados.

A imunização começou em 1º de novembro e se encerrou em 15 de dezembro.

Em nota, a secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado afirmou que segue as diretrizes do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA), do Ministério da Agricultura, para alcançar o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) de área livre da doença sem vacinação.

Segundo o diretor da Iagro, Daniel Ingold, a retirada da imunização no Estado está prevista para este ano.

