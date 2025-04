99 relança serviço de entrega de comida em meio a investimentos de R$ 1 bilhão no Brasil

A 99 vai relançar no Brasil o serviço de entrega de comida da plataforma, 99Food, para competir com o iFood. A expectativa é que o aplicativo, descontinuado em 2023, esteja disponível novamente a partir da metade deste ano. A retomada faz parte do investimento de R$ 1 bilhão que a empresa chinesa vai desembolsar para expandir as operações no Brasil.

“Este investimento reflete nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”, declara Stephen Zhu, Head Global da DiDi’s International Business Group, empresa chinesa controladora da 99. O valor engloba aportes nos diferentes braços de atuação da 99 no Brasil, incluindo mobilidade urbana, serviços de entrega, soluções financeiras via 99Pay e, agora, entrega de comida.

Segundo a companhia, o 99Food volta ao mercado reformulado para suprir a demanda que os atuais players não estão conseguindo atender. Para isso, a plataforma vai apostar em preços mais acessíveis e otimização das entregas. O objetivo é também apoiar o crescimento de restaurantes e criar mais oportunidades de ganhos para entregadores.

O ganho de capilaridade registrado pela plataforma nos últimos anos estimula o retorno do serviço de entrega. Com atuação de mais de 10 anos no país, a 99 atualmente opera em mais de 3,3 mil cidades, com 1,5 milhão de motoristas, motociclistas e entregadores. No último ano, o serviço 99Entrega cresceu 125%.

O relançamento do 99Food e o investimento bilionário da companhia no País foi anunciado nesta quarta-feira, 16, durante um encontro entre a 99 e o vice-presidente brasileiro e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.