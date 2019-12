96% da área no Brasil está semeada na safra 2019/20, diz AgRural

São Paulo, 16 – O plantio da safra de soja 2019/20 atingiu na última quinta-feira (12) 96% da área estimada para o Brasil, de acordo com levantamento da consultoria AgRural, avanço de 3 pontos porcentuais em uma semana. O número ainda representa atraso ante os 98% plantados no mesmo do mesmo período do ano passado.

De acordo com a consultoria, agora o foco está na região Matopiba – composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – e no Rio Grande do Sul. No RS, onde 98% da área de soja está plantada, o tempo quente e seco na semana passada “prejudicou a emergência de lavouras recém-semeadas, especialmente mais ao sul” do Estado, informa o boletim da AgRural, que destaca também o risco das condições climáticas para a primeira safra de milho, que está em fase reprodutiva.

As previsões para o Estado são de chuva e tempo mais ameno. Já no Matopiba, todos os Estados, exceto Tocantins, estão com plantio atrasado na comparação com o ano passado. Bahia e Piauí têm necessidade urgente de chuva nas áreas que ainda não germinaram.

A estimativa da consultoria para a área plantada com soja no País na temporada 2019/20 é de 36,4 milhões de hectares, aumento de 1,6% sobre o ciclo anterior.

A projeção para a produção foi elevada na semana passada para recorde de 122,2 milhões de toneladas. A produtividade deve ficar em 55,9 sacas por hectare. Em meados de janeiro, após o início da colheita, a AgRural fará nova revisão da safra.