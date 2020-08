‘95% da temporada foi excelente’, diz Zidane

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, ficou desapontado por ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Manchester City, mas lembrou que “95% da temporada foi excelente”.

“Não podemos estar felizes hoje, perdemos um jogo, uma classificação, mas no final temos que nos orgulhar do que fizemos durante toda a temporada”, disse Zidane depois de ver seu time ser derrotado por 2 a 1 pelos ingleses no jogo de volta das oitavas do torneio continental.

“Perdemos dois jogos para um bom adversário, temos que aceitar. Tivemos a nossa oportunidade de marcar, no segundo tempo fomos melhores, mas isto é futebol”, acrescentou Zidane, antes de afirmar que “95% do que fizemos na temporada foi excelente”.

“Hoje os jogadores não estão felizes porque sempre querem jogar, mas no final você tem que se orgulhar, e eu tenho orgulho dos jogadores. Quando você dá tudo em campo é a coisa mais importante”, destacou.

O treinador do merengue se referiu ainda o atacante belga Eden Hazard, que foi titular nesta sexta-feira, para afirmar que “esteve bem e jogou o que sabe”.

Zidane também se esquivou das perguntas sobre sua permanência no cargo, garantindo que “estou aqui, sou o treinador do Real Madrid até que aconteça alguma coisa, mas estou aqui, claro”.

pve-gr/dr/lca

