92% da safrinha de milho no PR está colhida, diz Deral

São Paulo, 6 – A colheita da segunda safra de milho atingiu 92% das lavouras do Paraná, até a segunda-feira, 5, em comparação com 85% na semana anterior, de acordo com o boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgado nesta terça-feira. A condição de desenvolvimento é boa em 27% da área total estimada (38% na semana anterior).

Em 46% também é a condição média (38% há 7 dias), enquanto em 27%, ruim (24% na semana anterior). As lavouras de milho segunda safra estão 100% em fase de maturação.

Com relação às lavouras de trigo, as condições são boas para 65% das lavouras de trigo plantadas (66% na semana anterior, enquanto 21% têm média condição (mesmo porcentual há 7 dias) e 14%, condição ruim (13% na semana anterior. As fases das plantações de trigo são: 27% em desenvolvimento vegetativo, 25% em floração e 38% em frutificação e 10% em maturação.