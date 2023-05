9 dicas para ter unhas grandes e fortes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 16:05 Compartilhe

Ter unhas grandes e fortes é o desejo de muitas mulheres, mas conquistar esse objetivo pode ser uma grande dificuldade. Independentemente de estar ou não com a manicure em dia, as unhas podem descamar e quebrar com facilidade, por isso, os cuidados devem ir além de consultar uma profissional.

Com base em informações do “Woman & Home”, listamos a seguir nove dicas para conquistar as unhas dos sonhos; confira:

1 – Formato ideal

Se suas unhas estão danificadas, o primeiro passo é cortá-las. Dessa forma, seguindo as demais dicas, elas poderão crescer fortes e saudáveis.

Investir no formato redondo ou amendoado é ideal. Faça um desses modelos com o auxílio de uma lixa, assim, além de as manter uniforme, evitará quebras.

2 – Não tire as cutículas

Apesar de tentador, tirar as cutículas pode prejudicar a saúde das unhas, pois essa pele é responsável pela proteção e, consequentemente, favorece o fortalecimento e crescimento. Para não ficar com o aspecto indesejado, empurre cuidadosamente as cutículas com ajuda de uma espátula apropriada.

3 – Cuide das cutículas

O uso diário, pelo menos duas vezes ao dia, de óleos e cremes hidratantes próprios para as cutículas pode mantê-las saudáveis ​​e estimular o crescimento das unhas.

4 – Cuide das mãos

Tenha sempre por perto um hidratante de mãos. Além de garantir maciez, o uso desse produto tem grande poder de hidratação para as unhas, essencial para as manter saudáveis.

5 – Não roa as unhas

O hábito de roer as unhas, chamado onicofagia, pode enfraquecê-las e ser mais prejudicial do que se imagina. Além da questão estética, essa prática pode causar danos permanentes às unhas e outros problemas de saúde ao longo do tempo.

“Os tratamentos para onicofagia incluem a substituição de roer as unhas por outra atividade, como apertar uma bolinha que alivia o estresse, aplicar esmaltes com sabores amargos ou até mesmo medicamentos sob prescrição médica”, indica a dermatologista Shari Lipner ao “Yahoo Life”.

6 – Use base

Faça sempre uma camada de base fortalecedora ou endurecedora de unhas para evitar que enfraqueçam e fiquem quebradiças.

7 – Cuidado com os produtos químicos

Produtos químicos são a principal causa de unhas danificadas, portanto, ao retirar qualquer esmalte, use um removedor suave e sem acetona. E ao realizar atividades domésticas, faça o uso das luvas de proteção.

8 – Coma proteína

Unhas também estão relacionadas à saúde e, consequentemente, são influenciadas pela alimentação. Além de manter uma dieta balanceada e consumir no mínimo 2 litros de água diariamente, comer alimentos ricos em proteínas, como frango, tofu, peixe, feijão e ovos, ajudará a manter a qualidade das unhas.

9 – Tenha seu próprio kit

Nunca se sabe quando uma unha vai lascar ou quebrar, por isso, esteja sempre prevenida e tenha um kit de acessórios apropriados à disposição em sua bolsa.

