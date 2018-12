9 atrações infantis para aproveitar o fim de ano em São Paulo

Com direção de Kleber Montanheiro, a peça musical Carmen – A Grande Pequena Notável continua em cartaz no mês de janeiro. O enredo conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro homônimo de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1.

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos. A novidade é a sala ‘Pânico no Avião’, que comporta até oito participantes e imita o cenário de uma aeronave cujo piloto e tripulação sumiram repentinamente. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Até 6/1, quem levar quatro participantes ao local ganha uma entrada gratuita. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/ 22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). R$ 84,90 (por pessoa).

Escape Hotel

O espaço de jogos de fuga simula um hotel, com salas que comportam de três a oito jogadores. O público deve resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. Novidade na casa, a sala ‘O Zoológico do Dr. Moreau’ é inspirada no livro ‘A Ilha do Dr. Moreau’, clássico de H.G. Wells publicado originalmente no século 19. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). R$ 79.

Pixel Realidade Virtual

A casa de jogos é especializada em realidade virtual. Em salas especiais, o público pode vivenciar diferentes aventuras virtuais, como escalar uma montanha ou fugir de zumbis. 9 anos. R. Apucarana, 739, Tatuapé, 3854-0044. 14h/22h (fecha 2ª). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). R$ 55 (1h). Inf.: http://www.pixelvr.com.br

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. Entre as novidades, tem a instalação imersiva ‘Descobrindo Van Gogh’, que apresenta as obras do artista em salas temáticas (disponível até abril de 2019), e a exposição ‘Mergulho com Monet’, da artista plástica Coca Rodriguez Coelho, uma instalação feita com tecidos, silicone e espumas inspirada na ‘Nymphèas’, série de pinturas do artista (em cartaz até março de 2019). R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/13h e 14h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Fecha 6ª (28) a 4ª (2). R$ 50/R$ 80.

PARQUE

KidZania

O parque é uma cidade em miniatura onde as crianças vivenciam profissões e atividades de adultos. A brincadeira ‘de gente grande’ começa logo na bilheteria: cada criança recebe um mapa da cidade temática e 50 KidZos (dinheiro local). Ali, os pequenos têm autonomia para escolher o roteiro, gastar ou ganhar. É possível dar um pulinho na barbearia e agregar ao visual um cavanhaque, por 5 KidZos. Para a imersão, não é permitida a entrada de pais – mas eles veem tudo através dos vidros. A recomendação é comprar os ingressos pela internet (saopaulo. kidzania.com) e chegar com 1h de antecedência. A partir de 4 anos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. Diversos horários. Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). R$ 39/R$ 129.

PopHaus

O parque é um espaço ao ar livre que reúne lazer, esporte e entretenimento. Entre as divertidas atividades, que prometem agradar a adultos e crianças, estão guerra de cotonetes, ‘bubble soccer’, pebolim humano e ‘beach tennis’. A indicação etária é livre, mas as atividades são recomendadas para crianças maiores de 5 anos. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 10h/20h (fecha 2ª). Fecha 2ª (31) a 4ª (2). R$ 39/R$ 42 (1h); R$ 49/ R$ 52 (2h); R$ 10/R$ 15 (hora adicional).

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações sobre a turma do cartunista Mauricio de Sousa – entre elas, uma roda-gigante, a Cozinha da Magali e a ‘Missão: Fundo Mar’, espaço interativo que simula as profundezas do oceano. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 6ª (28), 10h30/16h30; sáb. (29) e dom. (30), 11h/19h; 4ª (2) e 5ª (3), 11h/18h. R$ 154. Inf.: http://www.parquedamonica.com.br

Wind up

O local é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete. Antes de entrar no túnel, há uma aula com as dicas para um voo seguro e divertido. E o ‘salto’ é acompanhado por instrutores. Av. Ricardo Jafet, 1730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). R$ 96.