85 cidades terão protestos contra Bolsonaro neste sábado

Ao menos 25 capitais e 85 cidades brasileiras terão protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (29). Será o primeiro protesto de rua contra o presidente durante a pandemia. As informações são do UOL.

Em janeiro, houve carreatas de grupos de direita e de esquerda contra e favor do impeachment de Bolsonaro. Apesar do medo de agravar o espalhamento do coronavírus, grupos de esquerda se organizam para protestar contra o governo federal. Grande parte do material de convocação dos atos recomenda o uso de máscara PFF2 (ou N95), além de álcool em gel e distanciamento físico.

As pautas para os atos são diversas: impeachment de Bolsonaro, volta do auxílio emergencial de 600 de reais, ampliação das vacinas disponíveis, fim da violência contra a população negra e suspensão de cortes de verbas na Educação, das privatizações e da reforma administrativa.

