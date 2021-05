8 cachoeiras incríveis para ir de carro em SP e MG

Sempre quando vejo o filme “Up – Altas Aventuras”, fico imaginando porque o Senhor Fredricksen esperou a vida toda para realizar seu sonho de ir para o paraíso das cachoeiras. O cenário da animação, aliás, foi inspirado no parque Santo Angel, sudeste da Venezuela e bem perto da fronteira com o Brasil e a Guiana.

A América do Sul realmente abriga reservas naturais e lugares impressionantes, mas nem precisa ir tão longe para encontrá-los. Enquanto não podemos fazer grandes viagens, listei aqui cenários lindos e quedas imponentes para programar uma visita de carro aos finais de semana.

Cachoeira do Corisco (Divisa do estado de SP com PR)

A cachoeira do Corisco pertence ao município de Sangés – PR, mas se localiza bem na divisa do estado de São Paulo com Paraná. Ela possui a maior queda d’água da região, com aproximadamente 106 metros, quase na desembocadura do Rio Capivari sobre o Rio Itararé.

Cachoeira do Itambé – SP

Cachoeira de Itambé está localizada no município de Cássia dos Coqueiros – SP. Ela possui 84 metros de altura está cravada em um vale com fauna e flora diversificada. É possível descer até o pé da queda, através de uma trilha com declive bem acentuado porém curto, de apenas 100 metros de distância. No percurso há cordas para facilitar a descida.

Cachoeira do Cânion – MG

O grande cânion com formações rochosas bem altas formam um corredor que é quase um suspense para a entrada dessas duas quedas incríveis com águas cristalinas e esverdeadas. É um cenário único que dá forma ao “Mar de Minas” (Lago de Furnas), maior espelho d’água do mundo, com mais de mil quilômetros quadrados e quatro vezes maior que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Cachoeira do Veado – SP

Localizada no interior mais selvagem do Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Cachoeira do Veado é uma das maiores riquezas naturais da Bocaina, e visitada por aventureiros que curtem um trekking na montanha. A caminhada tem cerca de 20 km e é feita pela Trilha do Ouro, uma trilha centenária que foi usada pelos índios Guaianazes.

Cachoeira da Fumaça – SP

A Cachoeira da Fumaça fica na região da Serra do Mogi, entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, bem perto de São Paulo e na cabeceira da Serra do Mar. Para chegar até lá uma trilha de meio período e de nível médio com subidas, descidas e algumas pedras soltas.

Cachoeira Grande – MG

Cartão-postal da Serra do Cipó, a beleza da queda de nove metros se deve a sua extensão, que chega a incríveis 50 metros. Localizada em área privada, tem acesso fácil por uma trilha de 1 km, além de poços para banho (o Poço Lageado e Chica). No topo da cachoeira são realizados passeios de caiaque e de stand-up paddle, contratados nas agências da cidade.

Cachoeira Cascad’anta – MG

A Cachoeira Casca D´Anta tem 186 metros e fica em São José do Barreiro, distrito de São Roque de Minas – MG. É a maior queda do rio São Francisco e se forma quando o Rio da Integração Nacional deixa o seu “berço” na serra da Canastra, em Minas Gerais. Na região mais importante da Serra da Canastra é a área já regularizada do Parque Nacional e pode ser visitada pelo alto da serra ou por baixo, em ambos os casos com acesso relativamente fácil por estradas de terra.

Vale do Céu – MG

A cachoeira vale do céu fica na estrada Glória – Babilônia, na cidade de Delfinópolis na Serra da Canastra. Ela possui duas quedas que formam um lindo poço de água esverdeada para banho. Ali é possível fazer rappel (com guias autorizados) e o acesso é fácil, a apenas 700 metros da estrutura do recanto ecológico Vale do Céu.

