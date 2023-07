7º dia da morte do ator Zé Celso terá homenagem de Fernanda Montenegro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 16:11 Compartilhe

Na quinta-feira (13), sétimo dia da morte do ator Zé Celso Martinez, serão realizadas algumas atividades em homenagem ao dramaturgo. Às 16h, será lavada a calçada do Teatro Oficina, seguida de plantio do ipê-menino, com a presença das atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

“No mistério que é a vida, ao plantar uma árvore nesse nosso chão, eu acho que, ao se enraizar, ela alcança o sagrado. Essa árvore simboliza a nossa cultura nesse espaço que está aqui diante de nós. Simboliza o Oficina. Essa árvore, viu Zé, essa árvore é você”, disse Montenegro.

Às 19h30, acontece a missa de 7º dia de Zé Celso, na Igreja Nossa Senhora da Achiropita, no Bixiga. Às 20h, há a apresentação do espetáculo Go Back Torqu4to no Teatro Oficina.

Zé Celso Martinez morreu, ao 86 anos, na quinta-feira, 6, em São Paulo. Ele estava internado com queimaduras em 60% do corpo após um incêndio em seu apartamento no Paraíso, zona sul da capital paulista. O estado de saúde de Celso havia tido um agravamento na quarta-feira, quando desenvolveu quadro de insuficiência renal.

Segundo o o boletim de ocorrência, obtido pela Folha de S.Paulo, o incêndio teria começado no quarto do dramaturgo, após um aquecedor elétrico apresentar problemas. O fogo teria se alastrado para as peças de roupa e se espalhado rapidamente.

Zé foi um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Ele fundou o Oficina, um dos mais longevos grupos de teatro do país, que existe desde 1958.

