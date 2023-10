7 suplementos de ervas que podem reduzir o colesterol naturalmente

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/10/2023 - 3:42 Compartilhe

Há boas notícias sobre o colesterol: os americanos têm feito um trabalho admirável na redução dos níveis gerais desse entupimento arterial.

Entre 2005 e 2016, o nível médio de colesterol LDL “ruim” caiu 21 pontos entre as pessoas que tomam medicamentos para colesterol.

Mas antes de acabar com os biscoitos de salsicha e queijo, note que quase 25 milhões de adultos nos EUA ainda têm níveis de colesterol total acima do limite seguro – e cerca de 7% das crianças e adolescentes também têm colesterol total elevado.

Isso os deixa em alto risco de ataques cardíacos, derrames e doenças cardíacas.

Além dos medicamentos prescritos – incluindo estatinas, sequestrantes de ácidos biliares e outros – existem alguns suplementos que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol.

Arroz com fermento vermelho

O arroz com fermento vermelho é um suplemento de ervas que combina o arroz com um tipo de fermento que cresce nas plantas de arroz. A mistura, usada na medicina tradicional chinesa há milhares de anos, contém uma poderosa estatina conhecida como monacolina K.

Acontece que a monacolina K é “um produto químico idêntico ao ingrediente ativo das estatinas para baixar o colesterol. Este composto pode efetivamente reduzir o colesterol LDL e diminuir os níveis de colesterol total”, disse a Dra. Lisa R. Young, professora adjunta de nutrição da Universidade de Nova York, ao Post.

“No entanto, é importante observar que o conteúdo real de monacolina K pode variar significativamente entre os produtos”, acrescentou Young, autor de “ Finalmente Full, Finalmente Slim ” e “ The Portion Teller Plan ”.

O arroz com fermento vermelho é geralmente considerado seguro, mas pode ter os mesmos efeitos colaterais que os medicamentos prescritos com estatinas, incluindo desconforto estomacal, azia, gases e dor de cabeça, de acordo com a Clínica Mayo .

E as pessoas que tomam estatinas prescritas devem evitar arroz com fermento vermelho porque altas doses de estatinas podem causar efeitos colaterais graves, como danos ao fígado e insuficiência renal.

Folha de alcachofra

Um extrato das folhas de alcachofra contém um composto chamado cinarina, que aumenta a produção de bile e acelera o fluxo de bile da vesícula biliar.

Juntas, essas ações podem ajudar a eliminar o colesterol do seu corpo, de acordo com a Healthline .

Há também algumas evidências de que o extrato de folhas de alcachofra pode ajudar a limitar a quantidade de colesterol que seu corpo produz. Uma meta-análise de nove estudos de 2018 concluiu que “a suplementação com extrato de alcachofra foi associada a uma redução significativa no total e no LDL-C e nos triglicerídeos”.

Esteróis vegetais

Os esteróis vegetais ou fitoesteróis – compostos encontrados em grãos integrais e alguns vegetais, frutas e óleos vegetais – podem reduzir os níveis de colesterol, especialmente se você os consumir como parte de uma dieta saudável com baixo teor de gordura e colesterol, de acordo com a Cleveland Clinic .

Estudos revelaram que uma dieta com 2 gramas de fitoesteróis por dia está associada a um nível de colesterol LDL 10% menor. Os fitoesteróis também podem beneficiar pessoas que tomam estatinas ou ezetimiba, um medicamento para baixar o colesterol.

Os esteróis vegetais podem ser especialmente úteis em pessoas com uma doença genética que causa colesterol elevado (hipercolesterolemia familiar). Os fitoesteróis podem ser encontrados em algumas pastas de margarina e molhos para salada, bem como em cápsulas de suplementos.

Proteína de soro

Há muito tempo um elemento básico dos regimes de musculação, a pesquisa mostrou que os suplementos de proteína de soro de leite também são eficazes na redução dos níveis de LDL e colesterol total, de acordo com a Clínica Mayo .





Se você decidir experimentar um suplemento de proteína de soro de leite – geralmente adicionado a bebidas em pó – escolha um que liste a proteína de soro de leite como seu único ingrediente, para que você possa evitar coisas como açúcar ou outros aditivos potencialmente prejudiciais ou que engordam.

Fibra de psyllium

Os suplementos de fibra podem assumir várias formas: psyllium, metilcelulose, dextrina de trigo e policarbófilo de cálcio, por exemplo.

O psyllium, por exemplo, é derivado da planta plantago ovata. Geralmente está disponível na forma de cápsula ou pó para misturar em bebidas ou alimentos.

Foi demonstrado que tomar psyllium regularmente reduz os níveis de colesterol. O suplemento também pode aliviar a constipação e diminuir o açúcar no sangue em pessoas com diabetes.

Niacina

Talvez mais conhecida como vitamina B3, a niacina às vezes é recomendada como tratamento para pacientes com colesterol alto ou problemas cardíacos.

O suplemento aumenta o nível do “bom” colesterol HDL e reduz os triglicerídeos, uma gordura que também pode obstruir as artérias.

Os médicos alertam frequentemente os seus pacientes que a niacina em doses elevadas pode causar comichão e rubor – estes efeitos secundários são mais comuns nas doses mais elevadas normalmente necessárias para ter efeito sobre o colesterol.

Linhaça

A linhaça é derivada de uma planta com flor, Linum usitatissimum, que cresce em regiões temperadas em todo o mundo.

A linhaça é rica em fibras e ácidos graxos ômega-3. Uma colher de sopa de semente de linhaça moída contém 2 gramas de ácidos graxos poliinsaturados (incluindo ômega 3), além de 2 gramas de fibra alimentar, de acordo com a Clínica Mayo .

Os especialistas aconselham que a semente de linhaça é melhor usada na forma de óleo ou moída – não inteira – porque nosso corpo não consegue quebrar a casca externa da semente inteira.





Consulte seu médico

Os especialistas recomendam que as pessoas com colesterol alto não dependam de nenhum produto – sejam medicamentos prescritos ou suplementos de ervas – para controlar o colesterol.

“As prescrições de estatinas são eficazes na redução dos níveis de colesterol LDL e são comumente recomendadas por profissionais de saúde para indivíduos com colesterol alto, para reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames”, disse Young ao Post.

“No entanto, as prescrições de estatinas por si só não são suficientes: mudanças no estilo de vida, incluindo a adoção de uma dieta saudável com baixo teor de gorduras saturadas e trans e rica em fibras solúveis, são essenciais”, acrescentou.

“Se os indivíduos consideram suplementos para baixar o colesterol, eles também devem ser cautelosos com efeitos colaterais como gases e inchaço, e estar cientes de que alguns podem interagir com medicamentos para afinar o sangue.

“Consultar um profissional de saúde para recomendações de medicamentos para tratar o colesterol elevado e melhorar a saúde geral é crucial”, disse Young.

