7 maneiras para sua empresa acessar recursos de fundos climáticos CNI lançou nesta quinta-feira (19) guia sobre os principais fundos climáticos do Brasil e do mundo. Enquanto a Ásia recebeu 38% dos recursos nos últimos anos a América Latina e Caribe ficou só com 4,5%

Há uma tendência crescente de investidores priorizarem o financiamento de projetos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e que promovam soluções para combater os impactos da mudança do clima. Para se ter uma ideia, essas iniciativas receberam US$ 612 bilhões em 2017 e, em 2018, foram destinados US$ 546 bilhões a esses tipos de projetos em todo o planeta.

“Cada vez mais consolida-se o entendimento de que iniciativas que respondam aos desafios ambientais, sociais e de governança de forma mais efetiva dão mais retorno e são mais sustentáveis. E é nisso que investidores estão de olho”, destaca o Gerente-Executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Davi Bomtempo.

Mesmo com recursos para projetos climáticos crescendo de forma significativa, a América Latina recebeu uma fatia muito aquém do seu potencial. Conforme dados da Climate Policy Initiative, entre 2017 e 2018, enquanto a Ásia abocanhou 38% do total de recursos de fundos climáticos, a América Latina e Caribe recebeu apenas 4,5%.

Para dar publicidade e levar mais informações às empresas brasileiras sobre os fundos climáticos do Brasil e do mundo, a CNI lançou nesta quinta-feira (19) o documento Financiamento para o Clima: Guia para Otimização de Acesso pela Indústria. Nele, estão listados critérios econômicos e socioambientais para obtenção de recursos fianceiros em 16 fundos. Confira os sete pontos de atenção na hora de buscar esse tipo de financiamento:

1. Recursos a empresas de qualquer porte

Empresas de qualquer porte podem acessar os fundos climáticos, desde que atendam aos critérios específicos de cada um. Para isso, é preciso estudar os detalhes exigidos, avaliar as condições e planejar a execução.

2. Garantias econômicas

Há diversas formas de garantias econômicas exigidas pelos investidores, podendo ser garantias reais, como hipoteca, penhor e propriedade fiduciária, ou pessoais, como fiança ou aval.

3. Qualidade do projeto

Seu projeto disputa o financiamento com muitos outros. Logo, precisa ser bem estruturado para atrair os investidores. Caso necessário, é possível contratar uma ajuda especializada externa à organização para desenvolver o trabalho.

4. Priorização de setores para obtenção de recursos

Alguns fundos climáticos priorizam destinação de recursos financeiros para setores econômicos que considerem ter menos riscos socioambientais. No entanto, esse processo varia de acordo com o investidor. Há fundos que investem em projetos de inovação para redução de emissões de gases de efeito estufa em setores com maior consumo de energia, por exemplo.

5. Projetos de maior risco

Quanto maior o risco envolvido no projeto, maior a quantidade de requisitos que precisam ser atendidos. Em geral, projetos menos complexos precisam, no mínimo, mostrar que estão em dia com o cumprimento de requisitos legais, como o licenciamento ambiental. Projetos de maior risco estão sujeitos a critérios adicionais.

6. Plano de adaptação à mudança climática

Ter um bom plano de adaptação à mudança climática demonstra que a empresa possui uma forte cultura de prevenção de risco e maior planejamento para as ações referente à sustentabilidade no longo prazo, o que pode proporcionar ao empreendedor o acesso a taxas de juros mais atraentes. Para ajudar as empresas a elaborar esses planos, a CNI lançou também o manual Indústria Resiliente: Um Guia para a Indústria se Adaptar aos Impactos da Mudança do Clima – Diretrizes Gerais.

7. Ambiental de mãos dadas com o social e a governança

Mostrar resultados na redução de emissões de gases de efeito estufa ou medidas de contenção aos impactos da mudança do clima nos projetos é importante. No entanto, há investidores atentos para saber se os projetos trazem soluções para problemas sociais e de transparência. Os indicadores ESG (de ambiental, social e governança, no inglês) são critérios cada vez mais observados pelos fundos nacionais e internacionais, em especial em bancos de desenvolvimento, onde estão as maiores quantidades de recursos financeiros ofertados para a aplicação na economia de baixo carbono.

