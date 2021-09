7 dicas para aliviar o estresse

O estresse é uma resposta natural do corpo a determinadas situações que representam pressão e ameaça, e alavancou durante a pandemia, com mais de 40% das pessoas entre 25 e 40 anos se sentindo estressadas a maior parte do tempo. Apesar de comum, esse fator pode refletir na qualidade do sono, desencadear no aumento do peso e ser prejudicial à saúde. As informações são da revista “Women’s Health”.

A nutricionista Faye James fala que reduzir os níveis de estresse antes de dormir pode melhorar a duração e a qualidade do sono, otimizar a saúde do intestino e aliviar a tensão. Veja a seguir sete dicas práticas para aliviar o estresse e ter mais qualidade de vida, de acordo com a especialista:

Pratique yoga

Praticar alongamentos leves de yoga pode aliviar a tensão. “Eu tenho uma rotina de fluxo de vinyasa que trabalha em áreas específicas dos glúteos, quadris e costas, onde armazenamos a tensão”, explica.

Faça meditação

Uma sessão de meditação serve para acalmar e aliviar os pensamentos, além de ajudar na qualidade da respiração. Para praticar, procure um lugar tranquilo, se possível onde tenha a presença da natureza, e se desconecte de tudo o que te tira a atenção.

Se atente ao jantar

Na última refeição do dia, o jantar, prefira alimentos leves e de fácil digestão. Refeição pesada pode interromper os padrões de sono, o que facilita o estresse.

“Eu paro de comer às 19h, então permito que meu corpo tenha tempo suficiente para digerir antes de dormir. Pesquisas mostram que o jejum intermitente ajuda a promover bactérias intestinais saudáveis, regeneração celular e redução do estresse”, diz a nutricionista.

Evite álcool

Evitar o consumo de álcool, pelo menos quatro horas antes de dormir, pode acabar com a insônia e melhorar a qualidade do sono.

Tome banho quente

O banho quente — temperatura agradável, nunca elevada demais — antes de dormir também é benéfico e pode combater a insônia. Em 2019, um estudo apontou que pessoas que mantêm essa rotina costumam adormecer mais rápido e permanecer dormindo por mais tempo e, consequentemente, se mantêm mais relaxadas.

Beba chá

Consumir uma xícara de chá quente também é uma boa opção para aliviar o estresse, principalmente antes de dormir. De acordo com pesquisas, a erva-cidreira, bem como melissa, camomila e lavanda podem acalmar o corpo e a mente favorecendo o relaxamento.

Deixe de lado as telas

O hábito de mexer no celular antes de dormir é um vilão. A luz azul emitida pelos dispositivos afeta a capacidade do corpo de produzir o hormônio do sono, a melatonina. “Além disso, muita mídia social pode deixá-la ansiosa e estressada”, reforça Faye.







