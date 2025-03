6ª temporada da série, dirigida por Selton Mello, tem previsão de estreia para 2026

A 6ª temporada de ‘Sessão de Terapia’, série dirigida por Selton Mello, começará a ser gravada em abril. Os novos episódios contarão com personagens inéditos. São eles: Érica (Olivia Torres), Morena (Alice Carvalho), Ulisses (Paulo Gorgulho), Ingrid (Bella Camero) e Rosa Gabriel (Grace Passô).

Em nota enviada à imprensa, Selton Mello celebrou a inclusão dos novos talentos. “Este é um momento muito aguardado pelos fãs da série: o anúncio dos protagonistas. Olivia Torres tem uma participação luminosa no filme de Walter Salles e eu desejava trabalhar com ela o quanto antes, e achamos aqui a nossa chance”, disse.

“Alice Carvalho vem brilhando fortemente por onde passa; trata-se de uma força da natureza, não via a hora de poder trabalhar com ela. Paulo Gorgulho sempre me chamou a atenção não apenas pela delicadeza de seu trabalho, mas também por suas escolhas”, acrescentou.

Sobre Bella Camero, o ator reforçou o talento da atriz. “Acompanho-a há muito tempo, também vivia no meu imaginário, e agora tínhamos uma personagem perfeita para trabalharmos em conjunto. Por fim, a honra gigantesca de trabalhar com um dos maiores talentos brasileiros: Grace Passô, poderosa em cada filme, em cada aventura no teatro ou na TV, seja como atriz, diretora ou autora. Sua presença é nosso farol nesta temporada”, afirmou.

Segundo Selton Mello, as participações especiais também serão anunciadas. “A sexta temporada seguirá comovendo os inúmeros fãs da série; é uma alegria estar de volta”.

Com produção de Roberto d’Avila e roteiro de Jacqueline Vargas, a história original do Globoplay tem previsão de estreia para 2026.

O enredo da série

Gravada em um consultório de psicanálise, a série acompanha o dia a dia de um terapeuta e os dilemas, dores e alegrias dos seus pacientes.

“Desde o início, ‘Sessão de Terapia’ se destacou pelo seu formato inovador e pelo talento de atores excepcionais que dão vida a personagens únicos e comoventes. A longevidade da série se deve a isso. Elenco brilhante, personagens intensos e um roteiro que continua explorando as nuances da mente humana com sensibilidade e profundidade”, diz Roberto d’Avila.

“Há 13 anos atrás não poderíamos imaginar que ‘Sessão de Terapia’ chegaria numa sexta temporada. Isso denota não apenas que o público gosta de falar de saúde mental, da nossa saúde, afinal o nosso corpo é um organismo único, mas como ele carece dessas informações”, finaliza Jacqueline Vargas.