67% da área de soja no Brasil está semeada na safra 2019/20, diz AgRural

São Paulo, 18 – O plantio da safra de soja 2019/20 atingiu na quinta-feira (14) 67% da área estimada para o Brasil, de acordo com levantamento da AgRural. O número representa avanço de 9 pontos porcentuais em uma semana e fica atrás dos 82% do mesmo período do ano passado e dos 70% da média de cinco anos.

Em Mato Grosso, principal Estado produtor, 97% da área estava semeada na quinta. “Pancadas de chuva vêm garantindo boas condições de desenvolvimento às lavouras em praticamente todo o Estado”, informa a consultoria, em boletim semanal.

Algumas áreas isoladas devem ser colhidas já depois do Natal. Mas a maior parte da colheita do Estado deve começar a partir de meados de janeiro.

Com mais chuvas na semana passada, o plantio da oleaginosa avançou bem no Paraná, cuja área estava 85% semeada até quinta. Na região de Londrina, no norte, cerca de um terço da área já plantada tem condições consideradas ruins, mas a expectativa é de que as lavouras melhorem com chuvas constantes. No oeste, segundo a AgRural, algumas áreas semeadas em setembro e outubro estão antecipando o ciclo por causa do estresse causado por falta de umidade e temperaturas elevadas. Na semana passada, porém, as condições do tempo foram favoráveis na região.

No resto do País, o plantio também avançou bem em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Mas ainda há atraso nesses Estados e necessidade de replantio em alguns pontos de Mato Grosso do Sul e Goiás, já que as chuvas, mesmo tendo melhorado na semana passada, foram irregulares em parte das áreas produtoras.

A AgRural salienta que os trabalhos estão mais lentos do que o normal no Matopiba (acrônimo formado com as iniciais dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), em virtude da falta de umidade que ainda predomina em algumas regiões dos quatro Estados. No outro extremo do País, o plantio também avança devagar no Rio Grande do Sul, mas o excesso de umidade atrapalha.

Na semana passada, a AgRural revisou sua estimativa de área plantada e de produção potencial de soja na safra 2019/20 do Brasil. Os números mudaram pouco em relação à projeção de outubro.

A área é estimada em 36,4 milhões de hectares, com aumento anual de 1,5%, enquanto a produção potencial – baseada, por enquanto, em linha de tendência de produtividade – é calculada em 120,7 milhões de toneladas.

Em dezembro, a AgRural substituirá as linhas de tendência por estimativas de produtividade por Estado, informa a consultoria.