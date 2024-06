66% dos brasileiros são contra projeto sobre antiaborto, aponta Datafolha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2024 - 22:24 Para compartilhar:

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (20) aponta que 66% dos brasileiros são contrários ao Projeto de Lei sobre o aborto.

De autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a alteração no Código Penal de 1940, se aprovada, fará com que mulheres vítimas

de estupro que realizarem o aborto após a 22ª semana de gestação tenham pena equiparada à caso de homicídio, que pode chegar a 20 anos.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), colocou o projeto para ser votado com urgência em plenário no dia 13 de junho. A urgência foi aprovada. Na terça-feira (18), porém, Lira anuncia uma comissão para analisar o projeto no 2º semestre: “Sem pressa”, disse.

A pesquisa aponta que, além dos 66% contrários, 29% são favoráveis à proposta, 2% disseram que são indiferentes e 4% não sabem.

Entre as mulheres, 69% se disseram contrárias, já entre os homens foram 62%. Em um recorte religioso, 68% dos entrevistados católicos se posicionaram contra o PL, ao mesmo passo que 57% dos evangélicos disseram rejeitar o projeto. Por outro lado, aprovam a iniciativa sobre o aborto 37% dos evangélicos e 28% dos católicos.

Para o levantamento, o Datafolha ouviu 2.021 pessoas de idades a partir de 16 anos em 115 municípios do Brasil nos dias 17, 18 e 19 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.