65% da área de milho está semeada no RS, diz Emater; colheita de trigo atinge 3%

São Paulo, 17 – As chuvas na última semana no Rio Grande do Sul atrapalharam o plantio do milho 2024/25, que avançou apenas um ponto porcentual em sete dias, alcançando 65% da área estimada no Estado, segundo a Emater. “Apesar da baixa incidência de radiação solar, as lavouras apresentam bom desenvolvimento e adequado estande de plantas. A maior parte das lavouras está em desenvolvimento vegetativo (97%) e 3% estão em floração”, disse a Emater em nota.

No caso da soja, mesmo com o início em 1º de outubro do período recomendado, o plantio é incipiente.

“A área semeada até o momento representa menos de 1% da superfície total a ser cultivada, estimada em 6.811.344 hectares”, disse a Emater.

Em relação à colheita de trigo, a Emater disse que no Estado os trabalhos atingem 3% da área total. A maior parte das lavouras de ciclo mais longo ainda está em maturação (45%) e enchimento de grãos (42%).

A área cultivada, conforme dados da Emater, é de 1.312.488 hectares e a produtividade prevista permanece em 3.100 kg/ha.