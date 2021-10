63 jogos neste domingo com o segundo dia da I Copa Instituto Icaro, em Curitiba Torneio vai até o dia 30 com 350 atletas de seis países

Começou neste sábado, na DM Tênis, no Clube 3 Marias, em São Braz, em Curitiba (PR), a I Copa Instituto Icaro DM Tênis, competição internacional juvenil com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Foram realizadas as primeiras partidas do qualifying da principal categoria até 18 anos com pontos no ranking mundial além do início do quali nas categorias sul-americanas até 16 e até 14 anos com pontos no ranking do Cosat. Foi dado o início também para as chaves principais da categoria nacional com pontos na Confederação Brasileira de Tênis.

Entre os meninos de até 18 anos, o principal favorito, o paranaense Murilo Burckhardt derrotou João Benevenutti por 6/4 3/6 10/1 e enfrenta pela segunda rodada Thiago Petry. Enzo Lima, sobrinho de Maurício Lima, bicampeão olímpico pelo Brasil no Vôlei de quadra em 1992 e 2004, derrotou Gabriel Leal por 6/1 6/0 e mede forças contra João Di Salvi. Terceiro favorito, o argentino Felipe De Dios passou pelo brasileiro Gabriel Resende por um duplo 6/3 e enfrenta o convidado Glauco Júnior. Outro argentino, Felipe Pagnatto avançou. Quarto favorito, ele tirou Leandro Costa por 7/5 6/4 e mede forças contra Henrique de Castro.

O mau tempo ao fim do dia prejudicou o andamento da rodada e a principal categoria terá rodada dupla programada para este domingo com o término do qualifying e o sorteio da chave principal ao fim do dia. Serão ao todo 63 partidas contabilizando todas as idades a partir das 8h.

A I Copa Instituto Icaro DM Tênis tem ao todo 350 atletas de 12 até 18 anos do Brasil, Itália, França, Canadá, Argentina e da Bolívia.

Serviço:

Onde: Clube 3 Marias

Endereço: Av. Três Marias, 274

São Braz – Curitiba (PR)

Quando: 23 e 24 de Outubro – Qualifying – Início às 8h

25 até 30 de Outubro – Chave Principal – Previsão de Início às 8h

30 de Outubro – Data das finais

