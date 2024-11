60% dos eleitores brasileiros nos EUA dizem votar em Kamala Harris

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 05/11/2024 - 12:51 Para compartilhar:

Os brasileiros nos Estados Unidos preferem Kamala Harris. Segundo uma pesquisa do Instituto Ideia, 60% dos eleitores brasileiros no país disseram que votariam na candidata democrata. E 35%, em Trump.

Cerca de 100 mil brasileiros com dupla cidadania estão aptos a votar nessas eleições. Num país onde hoje vivem mais de 2 milhões de cidadãos do Brasil. Uma comunidade que historicamente vem votando nos democratas.

Mas a pesquisa aponta uma tendência diferente observada nos últimos anos. A cada eleição, cresce o número de eleitores republicanos. Desde 2016, Trump praticamente dobrou sua intenção de votos entre os brasileiros.

Mas como explicar esse avanço do conservadorismo? Por exemplo, com a retórica anti-imigração de Trump. O discurso contra “ilegais” ganha força entre os brasileiros com dupla cidadania. Ou seja, que estão legalmente nos EUA.

Os brasileiros também se juntam a movimentos contrários a temas cruciais nessas eleições. Como o direito ao aborto. E as igrejas frequentadas por brasileiros no país reforçam esse tema na comunidade.

Mas por mais que sejam numerosos, os votos dos brasileiros não devem ter tanto impacto. Tanto que nem Harris nem Trump tem uma estratégia voltada para os eleitores do Brasil com dupla cidadania.

Isso porque os brasileiros estão concentrados em estados que tendem a não ser decisivos nestas eleições, como Flórida, Nova York e Massachusetts.