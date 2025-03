60% dos adultos vão ter sobrepeso ou obesidade até 2050 (estudo)

Quase 60% dos adultos e um terço das crianças do mundo vão ter sobrepeso ou obesidade até 2050, a menos que os governos tomem medidas, aponta um estudo publicado nesta terça-feira (4) na revista Lancet.

A pesquisa usou dados de 204 países para traçar um panorama sombrio do que descreveu como um dos grandes desafios de saúde do século.

“A epidemia global sem precedentes de sobrepeso e obesidade é uma tragédia profunda e um fracasso social monumental”, disse Emmanuela Gakidou, principal autora do estudo, elaborado pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde (IHME) dos Estados Unidos. Isso fez com que o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade no mundo aumentasse de 929 milhões em 1990 para 2,6 bilhões em 2021, segundo o estudo.

Sem uma mudança drástica de rumo, os pesquisadores estimam que 3,8 bilhões de pessoas, ou cerca de 60% da população adulta mundial, serão afetadas pelo sobrepeso ou obesidade em 15 anos. Calcula-se que cerca de um quarto dos obesos do mundo terão mais de 65 anos até lá.

Especialistas também previram um aumento de 121% na obesidade entre crianças e adolescentes de todo o mundo. Até 2050, um terço de todos os jovens obesos viverão em duas regiões: Norte da África e Oriente Médio, e América Latina e Caribe, alertaram os pesquisadores.

“É necessário um compromisso político muito mais forte para transformar as dietas dentro de sistemas alimentares globais sustentáveis e para apoiar estratégias integrais que melhorem a nutrição, atividade física e o ambiente de vida das pessoas”, disse Jessica Kerr, do Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch da Austrália, que participou do estudo.

A pesquisa aponta que mais da metade dos adultos com sobrepeso ou obesidade se concentram em oito países: Brasil, China, Índia, Estados Unidos, Rússia, México, Indonésia e Egito.

O texto foi baseado em números coletados pelo Estudo do Impacto Global de Doenças do IHME, que reúne milhares de pesquisadores de todo o mundo e é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates.