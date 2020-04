6 programas e cursos para aumentar a libido As novidades são mais que uma moda passageira – e estão revolucionando o orgasmo feminino

Você marca médico quando a dor de cabeça não passa, aumenta o tempo de esteira se o colesterol está alto e muda a alimentação em caso de anemia. Mas e quando sua libido está baixa? “Sexo é um aspecto do bem-estar extremamente inexplorado”, aponta a norte-americana Beth McGroarty, diretora do departamento de pesquisa da empresa SpaFinder Wellness 365, que descobriu que isso vem mudando. Segundo estudo conduzido por ela, a busca por aumentar a libido (ou seja, o apetite sexual) é uma das tendências de saúde em 2016 – e já era tempo.

Muitas novidades têm surgido para nos ajudar a elevar a libido e a autoestima – que sim, está ligada (e muito) ao prazer. E a nova onda de libertação feminina tem tudo a ver com isso: a ideia de que merecemos mais e melhor invade também a cama. “Tenho recebido muitas mulheres no consultório com queixas de anorgasmia, que é a falta de orgasmo, ou com desejo hipoativo, a queda na libido”, aponta a psicóloga e sexóloga Priscila Junqueira, de Campinas (SP). E como os novos métodos no mercado têm ajudado nessa nossa exigência? É isso que WH conta agora pra você.

CURSOS ONLINE

Você percebe que aulas de educação sexual não são mais tabu quando a atriz queridinha Emma Watson admite acessar sites focados em melhorar o desempenho sexual. O OMGYes.com (disponível em português) é uma plataforma interativa que usa vídeos tutoriais para ensinar doze maneiras de experimentar e intensificar o prazer através da estimulação do clitóris. As usuárias primeiro assistem aos vídeos de mulheres reais explicando como as técnicas funcionam, seguidos de outros em que elas aplicam em si mesmas. Para acessar o conteúdo é necessário pagar R$ 50.

É para você?

Vamos deixar bem claro: é bem diferente de um vídeo pornô, já que as técnicas são baseadas em pesquisas e estudos reais. Se você prefere aprender sozinha – e na privacidade da sua casa –, essa pode ser a escolha ideal. “Aprender a se masturbar, além de fazer bem a si mesma, ajuda a mulher a direcionar o parceiro, tornando até mesmo o sexo a dois mais prazeroso”, afirma a sexóloga Elaine Pessini, de São Paulo.

RETIRO SEXUAL

O novo destino ideal para suas férias? Um retiro sexual que a gente garante: você vai amar. A ideia é fazer com que o casal se reconecte física e emocionalmente, através do acompanhamento de instrutores e psicólogos. “O maior benefício dessa opção é resgatar a intimidade, especialmente para casais com a rotina desgastada”, comenta a psicóloga e orientadora sexual Julia Telles, de Goiânia. É uma oportunidade para se libertar de crenças que limitam sua sexualidade e se inovar. Já ouviu falar de sexo tântrico? A prática, explorada em vários dos retiros, procura prolongar a relação sexual por horas, focando em preliminares, e tem como ponto de destaque a figura feminina – ponto para nós! A Cia do Ser oferece o retiro para casais em São Paulo, e o MetAMORfose possui unidades pela maior parte do Brasil.

É para você?

Se você e seu parceiro não estão se entendendo tanto na cama quanto fora dela, provavelmente sim. “O objetivo não é apenas alcançar o orgasmo, mas resgatar o sentimento de paixão perdido ao longo dos anos. Apresentar novas técnicas sexuais com acompanhamento de um terapeuta abre a cabeça do casal, gerando mais sintonia e intimidade”, explica Julia.

MEDITAÇÃO

Quase qualquer problema relacionado à ansiedade pode ser resolvido por meio da meditação, então por que seria diferente com sexo? “A ideia é entrar em contato com sua essência, tanto corpo quanto mente”, conta Priscila Junqueira. Sabe ao final daquela sessão de ioga, quando o instrutor pede para imaginarmos um lugar calmo, som do mar, pés na areia? “Tudo o que eu faço é pedir para os casais criarem a ilusão de que estão no ápice da sua vida sexual”, explica o norte-americano Richard Barker, especializado em técnicas de hipnose. Visualizar e recriar na cabeça momentos que você quer ter com seu parceiro – ou qualquer pessoa – fortalece a mente para se convencer de que aquela é você: sexy e desinibida. O Sattva Tantra (www.sattvatantra.com), com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e várias cidades de Minas Gerais, oferece a técnica de meditação.

É para você?

Muitas limitações sexuais estão ligadas à ansiedade – timidez é uma delas. Diferentemente do curso online, que ensina técnicas físicas, ou do retiro, que foca na intimidade do casal, meditar faz com que você use o poder do seu subconsciente para se desinibir e vestir – ou tirar – a camisa de femme fatale na hora H.

AULAS DE PERCEPÇÃO CORPORAL

Algumas são mais óbvias – quem aí logo pensou em pole dance? –, mas o leque de exercícios que ativam a sensualidade da mulher e o contato com o próprio corpo é muito maior. É o caso, por exemplo, da dança do ventre. Os movimentos leves e provocantes são indicados e procurados por quem quer dar aquele boost na vida sexual. “Com a movimentação, você se sente mais desinibida e passa a gostar mais do seu corpo. Além disso, existem ações que podem ser reutilizadas na cama ou ao se masturbar, como os ‘oitos’, em que você faz uma onda com o tronco, ou as contrações abdominais e vaginais, incentivadas na modalidade”, explica Solange Andrade, professora de dança do ventre, de São Paulo.

Mas se você já quer ir direto ao ponto, o pole pode ser o mais indicado. “As mulheres que nos procuram já vêm com o intuito de aumentar a autoestima sexual e usar a sedução como poder”, explica Adriane Salamandra, de São Paulo, formada em comunicação das artes do corpo e professora da modalidade.

É para você?

Não tem muitos outros lugares em que você ouve a instrução “olhe no espelho e seduza a si mesma”. Se o seu objetivo é autoconfiança – independentemente do sexo –, inscreva-se no estúdio mais próximo. Mesmo que o lado narcisista não seja sua praia, os benefícios físicos garantem o upgrade na cama. “Essas aulas trabalham força e equilíbrio, deixando a mulher mais forte, o que dá uma sensação de controle sobre o próprio corpo”, adiciona Solange.

FIQUE DE OLHO

As modalidades que são sucesso agora nos Estados Unidos e logo estarão dando as caras por aqui

Naked Yoga

A sensação do momento é o naked yoga (ou ioga pelada). Os movimentos e posições seguem a modalidade tradicional, com a diferença do desapego – especialmente com as próprias roupas, já que a prática é feita totalmente descoberta. A intenção é fazer com que você se concentre apenas no seu corpo e se conecte consigo mesma.

Kamasutra Fitness

Apesar de pouquíssimo conhecida (atualmente acontece apenas em Los Angeles), a modalidade com exercícios inspirados em posições da bíblia sexual apresenta ótimos resultados a quem pratica. Ela usa posições do kamasutra para investir em repetições que emagrecem e fortalecem os músculos do corpo todo.