6 principais cuidados que uma mãe de primeira viagem deve ter com o recém-nascido

O primeiro filho é sempre um desafio para a mulher, mesmo para aquelas que já planejavam esse momento, afinal, é tudo novo e requer muita atenção, essencialmente nos primeiros meses de vida de uma criança. Ficar atenta a cada detalhe que envolve o bebê é essencial, e essa preocupação tende a ser redobrada em mães de primeira viagem. Para te ajudar com isso, separamos os seis principais cuidados para ter com seu primogênito (que se tornarão automáticos com os próximos filhos); veja. As informações são do “The Indian Express”.

Como segurar

Como segurar um bebê é uma das grandes preocupações, porém é uma tarefa simples. Os músculos do pescoço de um recém-nascido ainda não estão desenvolvidos, por isso, você precisará apoiar a cabeça dele sempre que o pegar no colo.

Banho

A pele do neném é um tecido muito sensível, portanto, é essencial fazer a higienização com produtos suaves, adequados para bebês e dermatologicamente testados. Nunca utilize buchas de banho, nem água fria ou quente demais.

Troca de fraldas

Tenha um bom estoque de fraldas, pois recém-nascidos usam muitas diariamente. Além de ser essencial trocá-los logo após fazerem as necessidades fisiológicas, é imprescindível usar cremes para assadura, para evitar essa condição.

Limitar as visitas

É comum que familiares e amigos queiram conhecer a criança logo nos primeiros dias de vida, mas nem sempre essa é uma boa ideia. Limitar educadamente as visitas é zelar pela saúde do bebê. Explique às pessoas que ele não tem imunidade suficiente, ou seja, ainda é muito suscetível às infecções e doenças.

Amamentação

Amamentar pode até parecer uma tarefa fácil quando vista de longe, mas é um ato que exige cuidado, paciência e perseverança. No mês do aleitamento materno, o Agosto Dourado, a ginecologista e obstetra Carolina Curci, apontou à IstoÉ os 10 principais erros cometidos durante a amamentação, entre eles estão: não se atentar a pega correta e não confiar no próprio leite.

Acompanhamento médico

Desde a gravidez, o acompanhamento médico é essencial, e esse cuidado — tanto com a saúde da mãe quanto com a do bebê — deve perdurar após o nascimento. Aproveite as consultas para tirar todas as dúvidas com o especialista.

