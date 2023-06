6 famosos que perderam muito peso e revelaram seus ‘segredos’ de emagrecimento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 16:24 Compartilhe

Jojo Todynho está recebendo elogios e servindo de inspiração para muitas pessoas por sua dedicação ao emagrecimento. No início do mês, a cantora mostrou a evolução de seu corpo, após perder 24 kg. Segundo ela, para conquistar o novo shape, que ainda está em progresso, precisou transformar a rotina, aderindo a hábitos mais saudáveis.

Além de Jojo, outros famosos também enfrentaram a obesidade e mostraram que é possível passar pelo emagrecimento saudável e manter os resultados. Relembre a seguir outras personalidades que perderam muito peso e revelaram seus segredos para isso.

Adele

Em 2020, a cantora britânica Adele surpreendeu o público ao aparecer 45 kg mais magra. O processo contra a balança começou em 2018, após se separar de Simon Koneck, com quem estava casada há oito anos.

“Eu tive crises terríveis de ansiedade após a separação. Elas me paralisavam completamente e me deixavam muito confusa porque eu não tinha qualquer controle sobre meu corpo”, declarou à “CBS”.

Segundo Adele, quando percebeu que os exercícios físicos aliviavam suas crises, começou a praticá-los diariamente. Desde então, o hábito, em especial de pilates, faz parte de sua rotina.

Contudo, a artista também recorreu à dieta Sirtfood, baseada na restrição calórica e no consumo de alimentos que estimulam as sirtuínas, para impulsionar o metabolismo. Entre os indicados na modalidade, destacam-se opções pouco comuns quando o assunto é emagrecimento, como trigo sarraceno, morango, chocolate amargo e vinho tinto.

Maiara e Maraisa

As irmãs e cantoras Maiara e Maraisa passaram por diversas transformações ao longo da carreira, incluindo o emagrecimento. Ambas aderiram ao balão gástrico para ajudar no processo de perda de peso. Mais tarde, em 2018, Maiara recorreu à cirurgia bariátrica. Ambas também já realizaram lipoescultura.

Mesmo com os procedimentos dando resultados, as irmãs recorreram duas vezes ao programa Seca Você, de Maíra Cardi. Na primeira vez, em Maiara perdeu 16 kg e Maraisa eliminou 10 kg.

Em 2022, as artistas voltaram ao programa. Na época, Maíra declarou à coluna de Leo Dias, no “Metrópoles”, que ambas podiam “comer de tudo”. “Bolos, biscoitos, doces, cookies, risoto, tudo mesmo. Porém, tudo é saudável, zero açúcar e zero glúten. Nossas receitas são exclusivas e deliciosas. […] Nós somos contra remédios, é tudo 100% natural”, listou a coach fitness.

Faustão

Faustão teve uma das mudanças que mais chamaram a atenção. Em 2009, aos 59 anos, o apresentador passou por uma cirurgia bariátrica, que o fez eliminar 40 kg. À época, ele declarou que o objetivo do procedimento era além do emagrecimento, tratar a obesidade, diabetes e pressão alta.

Em 2021, o veterano surgiu ainda mais magro, o que preocupou o público. Segundo ele, eliminou mais 24 kg ao tratar um linfedema em uma das pernas. Após a recuperação, Faustão pontuou que estava fazendo ginástica.

André Marques

O apresentador André Marques passou de 160 kg para 85 kg. O resultado na balança ocorreu após o ator realizar uma cirurgia bariátrica em 2013. “Ouvi do meu médico que era mais fácil eu morrer de doenças associadas à obesidade do que da cirurgia. Foi uma decisão difícil, entrei, chorei, amarelei, desisti e depois tomei coragem e lá fui eu”, contou.

Segundo ele, a cirurgia foi sua única saída para a obesidade. “Não julguem, não impliquem, não façam pouco caso de quem precisou recorrer a ela. Adoraria ter perdido meus 70 kg com reeducação ou dieta e tal… não consegui e estava no fundo do poço, mas eu sei que no fundo de cada poço tem mola”, refletiu.

Para manter o peso após o emagrecimento, o apresentador pratica atividade física e segue uma alimentação balanceada.

Leando Hassum

Influenciado por André Marques, Leandro Hassum perdeu mais de 60 kg. No final de 2014, o ator passou por uma cirurgia bariátrica. No entanto, o processo de emagrecimento foi iniciado como preparação ao procedimento.

Segundo Hassum, a decisão foi pensando em sua saúde e teve a estética como consequência. Para isso, além da cirurgia, o ator aderiu à prática de exercícios físicos, como musculação, surfe e esteira, fez reeducação alimentar e contou com supervisão de profissionais de saúde.





Ao portal “VivaBem”, ele declarou: “Procuro manter as minhas refeições equilibradas, assim não preciso me privar de nada. Se meto o pé na jaca em um dia, procuro compensar no outro”.

Em 2022, no Instagram, o humorista fez uma reflexão sobre o assunto, alertando o público que obesidade é doença. “Não tem cura, mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e bora viver muito e realizar muito”, incentivou.

