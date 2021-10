6 curiosidades sobre o clitóris

O clitóris é o único órgão do corpo humano (exclusivamente feminino) que tem como função exclusiva o prazer. Esse “botão” poderoso é cercado de curiosidades e merece atenção — e conhecimento — de todas as mulheres. As informações são do “IFLScience”.

A seguir, seis curiosidades sobre o clitóris:

Descoberta

Não há conclusões concretas sobre quem descobriu o clitóris. No entanto, apenas no século 16 o órgão sexual feminino foi citado pela primeira vez em um livro, “De re anatomica”, escrito pelo cirurgião italiano Mateo Realdo Colombo. Na época, era conhecido como “Amor de Vênus” e descrito como o que governa o amor nas mulheres.

Poderoso

O clitóris é extremamente sensível, com mais de 8 mil terminações nervosas, por isso é o principal ponto de excitação feminina. O que vemos a olho nu é apenas a parte externa do órgão, que pode chegar até 12 centímetros de comprimento interno na vagina.

Cresce e não envelhece

O clitóris não acompanha o crescimento de outras partes do seu corpo. Portanto, enquanto algumas param de crescer, ele continua se desenvolvendo — principalmente nas fases de maiores mudanças hormonais, como puberdade e menopausa. Apesar disso, essa é a única parte do corpo humano que nunca envelhece, logo, uma mulher idosa pode ter a mesma capacidade orgásmica de quando era jovem.

Semelhanças com o pênis

Embora o pênis masculino tenha apenas 3 mil terminações nervosas, cientificamente, esses órgãos possuem algumas semelhanças, pois têm origem embrionária comum.

“Ambos (pênis e clitóris) têm uma glande, possuem um corpo cavernoso, têm crus — duas ‘pernas’ que envolvem o corpo cavernoso — e bulbos de tecido erétil. A maior diferença é: o pênis está principalmente fora do corpo, enquanto o clitóris tem sua maior parte interna”, explicou Sophia Wallace, uma artista visual conhecida pelo projeto “Cliteracy”, sobre o corpo feminino.

Fica ereto

Como citado anteriormente, assim como o pênis, o clitóris também pode ficar ereto. Isso acontece decido ao dilatamento dos vasos sanguíneos durante a excitação. A primeira tomografia de um clitóris ereto aconteceu somente em 1998.

Importância

Conhecer o clitóris e seus “mistérios”, é se autoconhecer. Além de aprender a teoria sobre esse órgão, é importante tocá-lo para compreender o seu prazer e se permitir ter experiências sexuais intensas.

“A ideia de que apenas os homens são sexuais e as mulheres reprodutivas é incorreta. Ambos os sexos são reprodutivos e sexuais. Os tabus em torno do prazer feminino apenas perpetuam um desserviço para ambos — as mulheres crescem sentindo vergonha do prazer sexual, enquanto os homens crescem sem compreender totalmente a sexualidade de suas parceiras ou como satisfazê-las sexualmente”, escreveu Jackie Gillard em um artigo que defende a educação do clitóris para as crianças.







