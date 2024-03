Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/03/2024 - 11:01 Para compartilhar:

“Dragon Ball“, “Dragon Ball Z“, “Dragon Ball Super“: o universo estreou nas revistas em quadrinhos do Japão em 1984 e logo ganhou um anime (desenho animado) de notoriedade internacional. A animação começou a ser exibida na televisão em 1986 e, desde então, já foi adaptado para spin-offs, jogos eletrônicos e muito mais.

A verdade é que o universo “Dragon Ball” tem marcado gerações desde seu surgimento. Nesta sexta-feira, 8, foi anunciada a morte de seu criador, Akira Tokiyama, o que mobilizou fãs mundo afora pelas redes sociais.

Apesar da morte precoce — aos 68 anos —, Tokiyama viveu seus últimos 40 anos repletos de histórias envolvendo sua mais famosa criação. A seguir, confira seis curiosidades sobre “Dragon Ball”.

6 coisas que você não sabia sobre o universo ‘Dragon Ball’

‘Jornada ao Oeste’

Apesar de ter se popularizado muito além da inspiração, o universo ‘Dragon Ball’ foi amplamente inspirado no romance chinês “Jornada ao Oeste”, com a principal referência sendo a semelhança entre os personagens principais, Goku e o Rei Macaco.

Goku X Freeza

A emblemática batalha entre Goku e Freeza, em “Dragon Ball Z”, é a luta mais longa da história dos animes, com duração total de 3h30min.

‘Esqueci’

Um dos notórios superpoderes dos personagens, o “Super Saiyajin 2” foi, literalmente, esquecido por Toriyama durante o desenvolvimento das temporadas do anime. A forma foi pouquíssimo usada depois de sua introdução e, ao ser questionado por fãs acerca do motivo, o criador foi honesto: “Eu esqueci.”

Vegetais

Muitos dos personagens de Toriyama tiveram seus nomes influenciados por vegetais. Vegeta, por exemplo, foi inspirado pela palavra “vegetal”. Broly, por “brócolis”. O nome original de Goku, Kakarot, foi inspirado em “carrot” (“cenoura” em inglês).

9 de maio

Graças à notoriedade do universo “Dragon Ball”, foi proclamado que dia 9 de maio é o “Dia do Goku” no Japão. Isso porque os números cinco e nove são pronunciados, respectivamente, “go” e “ku” em japonês.

Goku morreu duas vezes e matou dois personagens

Durante toda a saga, Goku morreu “apenas” duas vezes — o que é pouco comparado ao número de mortes de outros personagens. A primeira, durante uma batalha com Piccolo contra Raditz. A segunda, na saga de Cell, quando ele se sacrificou para salvar os companheiros.

Além disso, ele também só matou dois personagens durante toda a história: Yakon e Majin Buu.

