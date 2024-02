5G: BNDES concede crédito a Clemar para produtos que reduzam impacto visual e espaço de antenas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 20:55 Para compartilhar:

O BNDES aprovou financiamento de R$ 15,6 milhões à Clemar Engenharia para o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à ampliação da infraestrutura móvel de 5G do País. O apoio do banco de fomento se dá com recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel). O custo será calculado com a taxa referencial (TR).

O financiamento permitirá que a empresa desenvolva novas soluções – como postes, totens e caixas subterrâneas – para ampliação de infraestrutura móvel de 5G do País, conforme o BNDES. A empresa pretende lançar produtos que reduzam o impacto visual e o espaço ocupado por antenas, já que a tecnologia 5G exige maior quantidade de pontos de distribuição de sinal.

A Clemar, fundada em 1970, oferece soluções de engenharia. Tem estrutura de atendimento com sede em Florianópolis, unidade industrial em Palhoça (SC) e 13 filiais em outras regiões do país. Atua em obras do setor de telecomunicações, em soluções de refrigeração para processos industriais, em data centers e ambientes de missão crítica e em obras de infraestrutura nos setores de defesa e segurança, elétrico e de óleo e gás.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, “a agenda de telecomunicações, com a expansão da conectividade, é uma prioridade para o governo do presidente Lula, pois promove a ampliação de competências para a inovação e a geração de empregos qualificados no setor de telecomunicações”.

Os investimentos em inovação da Clemar podem resultar em novos depósitos de patente ou modelos de utilidade associados a produtos inovadores para o setor de telecomunicações. As soluções desenvolvidas pela companhia têm potencial ainda de reduzir o consumo de insumos e a geração de resíduos, além de minimizar riscos de segurança dos equipamentos, de acordo com o BNDES.

