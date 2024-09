5ª temporada de ‘Emily em Paris’ promete aventuras em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2024 - 15:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 18 SET (ANSA) – A Netflix anunciou oficialmente a renovação da série “Emily em Paris” para sua quinta temporada, mas desta vez com a promessa de aventuras pela cidade de Roma, na Itália.

Segundo Darren Star, criador da série, a nova fase da personagem Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, será em Paris e também na “cidade eterna”.

“Não há lugar como Roma”, declarou a protagonista enquanto toma um café expresso em um terraço com vista para a capital, em um pequeno clipe da Netflix. Na quarta temporada, a última lançada, Emily embarca em uma nova história de amor com Marcello Muratori – vivido por Eugenio Franceschini -, o atraente executivo de uma pequena, mas exclusiva, empresa de moda.

Após fechar um contrato para fazer o marketing da grife italiana, inspirada em Brunello Cucinelli, a personagem muda-se para Roma para liderar a abertura da sede da Agência Grateu, comandada por Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) Em entrevista ao Deadline, Star confirmou que a conexão com Roma continuará na quinta temporada, mesmo que Emily não tenha alterado a hashtag em seu perfil do Instagram. “Ela continuará trabalhando em Roma de vez em quando. Roma. Isso não significa que a mudança será permanente”, afirmou.

Já Collins explicou ao “Good Morning America” que mal pode esperar para ver o que acontece entre Emily e Marcello: “Ele é uma aventura totalmente diferente, porque queremos que Emily encontre um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Queremos que ela seja capaz de sorrir sem condições”, enfatizou.

A quarta temporada de Emily em Paris estreou em 15 de agosto em primeiro lugar no Top 10 Global da Netflix, com 19,9 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias, e alcançou o Top 10 em 93 países. A segunda parte, por sua vez, ficou disponível no dia 12 de setembro. (ANSA).