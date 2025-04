5ª rodada do Brasileirão será recheada de clássicos; saiba onde assistir os jogos

A 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 contará com partidas sendo realizadas neste sábado, 19, no domingo, 20 e segunda-feira, 21. Depois de um meio de semana agitado, a competição nacional agora terá uma rodada recheada de clássicos estaduais, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Com quatro jogos disputados, Palmeiras e Flamengo, dois dos grandes favoritos ao título, seguem dividindo a liderança. Ambos ainda não perderam na competição e chegam a 5ª rodada com 10 pontos conquistados e vem de grandes vitória no meio de semana. Enquanto o Flamengo goleou o Juventude no Maracanã, 6 a 0, o Verdão buscou uma vitória magra em Porto Alegre contra o Internacional.

Do outro lado da tabela, Sport, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo são os clubes que seguem sem vencer. O Tricolor Paulista tem quatro pontos após quatro empates consecutivos, sendo o último contra o Botafogo. O Sport é o lanterna com apenas um ponto, enquanto o Atlético Mineiro amarga a 19ª colocação com dois. Bahia e Grêmio fecham o Z-4 com três pontos.

A rodada do meio de semana também foi marcada pela grande “ciranda” de treinadores. Logo após a derrota para o Mirassol por 4 a 1, a diretoria do Grêmio anunciou a demissão do técnico Gustavo Quinteros. Na quinta-feira, 17, foi a vez do Corinthians demitir a comissão técnica de Ramón Díaz e seu filho Emiliano Díaz. Junto do Santos, que demitiu Pedro Caixinha após a 3ª rodada, Corinthians e Grêmio agora estão em busca de um novo comandante.

Confira os confrontos e onde assistir:

Sábado, 19

Corinthians x Sport – 16h, Neo Química Arena

Depois de ser derrotado em casa pelo Fluminense e ter o técnico Ramón Díaz demitido no dia seguinte, o Corinthians tenta a reabilitação diante do Sport em casa. O Leão ainda não venceu na competição e vem de três derrotas consecutivas, a última para o RB Bragantino na Ilha do Retiro.

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Vasco x Flamengo – 18h30, Maracanã

O primeiro clássico carioca do Brasileirão 2025 será entre Vasco e Flamengo. Em momentos distintos, as equipes do Rio de Janeiro se enfrentam no Maracanã. O Vasco entra com o técnico Carille pressionado após a derrota para o Ceará, fora de casa. Já o Flamengo vem confiante depois de golear o Juventude por 6 a 0.

Onde assistir: Prime Video (streaming)

Grêmio x Internacional – 21h, Arena do Grêmio

Em crise, e sem treinador após a demissão de Quinteiro depois da goleada sofrida pelo Mirassol, o Grêmio busca sua primeira vitória no Brasileirão. Para isso, terá de vencer o Grenal no fim da noite de sábado. Seu rival, o Internacional, vem de derrota em casa para o Palmeiras e quer se recuperar.

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Domingo, 20

Juventude x Mirassol – 11h, Alfredo Jaconi

Abrindo os jogos do domingo de Páscoa, Juventude e Mirassol se enfrentam no Rio Grande do Sul. No primeiro jogo do Brasileirão as 11h de domingo, o Juventude tenta se reerguer após ser goleado pelo Flamengo no Maracanã. Do outro lado, o Mirassol goleou o Grêmio na 4ª rodada e conquistou sua primeira vitória na história da primeira divisão nacional.

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

São Paulo x Santos – 16h, MorumBIS

O último clássico estadual da rodada será entre São Paulo e Santos. O Tricolor ainda não venceu no Campeonato, e uma derrota diante do rival pode aumentar a pressão em cima do técnico Zubeldia. Do outro lado, o Santos venceu sua primeira no Campeonato, mas também viu Neymar se lesionar novamente ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético Mineiro.

Onde assistir: TV Globo (TV aberto) e Premiere (pay-per-view)

Atlético-MG x Botafogo – 16h, Mineirão

Jogando em casa, o Galo tenta sua primeira vitória no Brasileirão. A equipe mineira foi derrotada na última quarta-feira pelo Santos e tem apenas 2 pontos no campeonato. Já o Botafogo vem de empate em casa contra o São Paulo e busca se reencontrar com o caminho das vitórias.

Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)

Fluminense x Vitória – 18h30, Maracanã

Depois de uma grande vitória de casa, 2 a 0 sobre o Corinthians em São Paulo, o Fluminense busca sua 6ª vitória consecutiva somando todas as competições. O Vitória, por sua vez, venceu a primeira no Brasileirão no meio de semana e agora quer emplacar uma boa sequência de resultados.

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Fortaleza x Palmeiras – 18h30, Arena Castelão

O confronto entre Fortaleza e Palmeiras, no Ceará, promete ser um dos mais empolgantes da rodada. O time da casa ainda não engrenou em 2025 e o trabalho de Vojvoda vem sendo questionado. Já o Verdão está invicto no Brasileirão e vive sua melhor fase em 2025.

Onde assistir: Record TV (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)

RB Bragantino x Cruzeiro – 20h30, Estádio Nabi Abi Chedid

5º e 6º colocados no Brasileirão, RB Bragantino e Cruzeiro se enfrentam em Bragança Paulista em busca de manter a boa fase na principal competição do futebol brasileiro.

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Segunda, 21

Bahia x Ceará – 20h, Arena Fonte Nova

Na segunda de feriado de Tiradentes, Bahia e Ceará fazem o clássico nordestino para encerrar a 5ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ainda não venceu na competição e quer espantar a má fase, além de deixar a zona da degola. Já o Ceará conta com a fase artilheira de Pedro Raul para buscar se manter no 6-4 e conseguir a terceira vitória no torneio.

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)