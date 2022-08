5ª etapa do Circuito do RJ de Beach Tennis bate recorde de atletas

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 15:53 Compartilhe

O final de semana será de muito beach tennis na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na 5ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis, realizada nas quadras públicas da Arena ABTERJ. O evento ocorre entre os dias 20 e 21 de agosto, com jogos sempre a partir das 8h, e tem também o patrocínio do SaúdeMob, o seu delivery de saúde.

A quinta etapa bateu o recorde do circuito com mais de 300 atletas e 420 inscrições disputando as categorias Open, B, C e D de Duplas Masculina, Feminina e Duplas Mistas.

Os principais ranqueados estarão na disputa na briga pelo título. No Masculino Open, o número 1, Júlio Cabral, jogará com Pedro Nascimento. O terceiro colocado, Paulo Carneiro, atua com João Neto, quinto. O quarto colocado, Gerardo Araújo, atua ao lado de Bernardo Machado. No feminino Open, a principal ranqueada Anna Courbassier atua ao lado de Mirele Geiger, sexta colocada. Carla Bergamini, segunda, atua com Sheila Campos. Nárgela Santos, 5ª, joga ao lado de Vanessa Silveira.

Todos os participantes estarão concorrendo em um sorteio para um final de semana no Hotel Fairmont, na praia de Copacabana, para duas pessoas. Os participantes receberão camisas exclusivas do Circuito Fairmont 2022 e concorrerão a um sorteio de um dia de SPA no SPA Maria Bonita em Ipanema.

A dupla campeã de cada categoria receberá ingressos para o Trem do Corcovado, podendo visitar uma das sete maravilhas do mundo no Rio de Janeiro.

