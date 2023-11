5ª Edição do Arkad Experience: O Encontro dos Gigantes do Marketing Digital em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 13:55 Para compartilhar:

A quinta edição do Arkad Experience acontece nos dias 11 e 12 de novembro de 2023. O local escolhido é um dos espaços de eventos mais impressionantes de São Paulo, o Espaço Unimed.

Consolidado como um dos maiores encontros de profissionais de marketing digital do país, o Arkad é referência em eventos no ramo do marketing digital e neste ano irá trazer uma lista de palestrantes de peso.

Entre os confirmados estão: Kaisser, Pablo Marçal, Marcos Paulo, Yudi Tamashiro, Daniel Penin, Hosts Podpah, Bruno Avelar, Janguiê Diniz, Carol Paiffer, Marcos Strider, entre outros. Todos compartilharão suas estratégias de sucesso e insights do mercado.

“O evento deste ano está se preparando para ser o mais espetacular e grandioso da história”, diz Kaisser, idealizador do evento.

A visão para o Arkad Experience é mais do que apenas um evento, é uma revolução na indústria do marketing digital. Além de ser um ambiente de aprendizado sobre as últimas tendências do mercado, o evento oferece uma oportunidade para networking, parcerias e crescimento profissional.

Os ingressos estão à venda e já estão com 75% da sua capacidade preenchida. Considerando o histórico das edições anteriores, espera-se que esgotem rapidamente. Os interessados devem garantir sua vaga para não perderem a chance de participar do maior e mais influente evento de marketing digital do Brasil.

Para informações adicionais e compra de ingressos, visite o site

Reuna-se com os melhores profissionais que irão te ensinar como prosperar no mercado digital atual e eleve a sua frequência em um ambiente de empresários, veteranos e aspirantes do setor. Inspire-se e cresça neste ambiente com as conexões certas.

Sobre o Arkad Experience

O Arkad Experience é uma conferência líder em marketing digital, que oferece a profissionais e entusiastas do mercado digital a chance de aprender diretamente com as maiores autoridades do mercado. Com uma tradição de inovação e sucesso, o evento se destaca por reunir uma comunidade vibrante e focada em resultados, incentivando a troca de conhecimentos e o crescimento coletivo. É o local ideal para quem quer resultado, ambiência, inovação e acesso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias