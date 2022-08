596 pinguins são encontrados mortos no Litoral catarinense depois de passagem de ciclone extratropical

Da Redação 13/08/2022 - 11:59 Compartilhe

O Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) informou que entre terça-feira (9) e sexta-feira (12) 596 pinguins foram encontrados mortos no Litoral catarinense depois da passagem de um ciclone extratropical. As informações são do G1.

O biólogo marinho e coordenador do PMP-BS em Santa Catarina e Paraná, André Barreto, explicou que os ventos fortes do oceano levaram esses animais em direção à terra. Os que mais aparecem nas costas, geralmente, são aqueles debilitados ou em estágio avançado de decomposição.

Ainda segundo o projeto, entre terça-feira e sexta-feira, foram encontrados ao todo 622 animais marinhos. Dentre eles, apenas 24 sobreviveram. Além dos pinguins, as gaivotas, fragatas e tartarugas apareceram nas praias. A maior parte desses animais foram encontrados no Litoral de Santa Catarina.

O biólogo explicou que os pinguins foram os mais afetados pelo ciclone extratropical porque têm dificuldades de fugir das ondas fortes e não conseguem voar. Como esses animais marinhos respiram fora da água, eles acabam se afogando no mar revolto.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) informou que o ciclone extratropical causou rajadas de vento de mais de 100km/h em algumas regiões catarinenses, na quarta-feira (11).

Orientações

Caso encontre algum animal marinho debilitado ou morto na praia, as orientações são: